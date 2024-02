Ricardo Gareca ya cumplió un mes viviendo en Chile y en las últimas semanas ha existido cierta expectación por parte de los hinchas nacionales en lo que pueda hacer El Tigre al mando de La Roja.

Y es que durante marzo, el combinado nacional deberá viajar hasta Europa para enfrentar a Albania y a la temible Francia, por la fecha FIFA, los cuales serán los primeros encuentros de Gareca en el Equipo de Todos.

Pese a todo ese nerviosismo, el ex DT de Vélez Sarsfield y la Selección de Perú se ha mostrado bastante tranquilo en las diversas entrevistas que ha tenido en el último tiempo en nuestro país.

RICARDO GARECA SORPRENDE AL CONFIRMAR QUE ESCUCHA REGGAETÓN

Tanto así que en el programa de Youtube llamado Media Punta, que conducen Nicolás Peric y el periodista Daniel Arrieta, se vio a un Gareca más íntimo y contando hasta sus gustos musicales.

“Tengo variedades musicales. Me han dicho rockero por la forma de vestir mía, pero es porque no estoy de andar todo el día en saco y corbata”, manifestó en un comienzo.

Gareca sigue preparando su debut en La Roja | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Me gusta de todo. Soy de la época de The Beatles, de los Rolling Stones, pero también me gusta Soda Stereo. También se apreciar a Luis Miguel, Julio Iglesias”, agregó.

Por último, el adiestrador trasandino dejó en claro que “varío, no soy de encasillarme. Soy de escuchar desde el Rock hasta el rap o reggaetón. No es que escuche continuamente reggaetón, puedo escuchar unos temas, pero no me encasillo. Soy más del Rock, de ese estilo, que otra cosa”.

¿CUÁNDO SERÁ EL DEBUT DE RICARDO GARECA EN LA ROJA?

El 22 de marzo en Italia arranca el ciclo de Ricardo Gareca en La Roja cuando enfrente a Albania. 4 días más tarde deberá trasladarse hasta la ciudad de Marsella para medirse con la temible selección de Francia.