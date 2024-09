Roberto Rojas analizó la falta de jugadores de nivel en la Selección Chilena: “Se produjo un vacío, un vacío que no se trabajó”

Chile sufrió una dolorosa derrota por 2-1 ante Bolivia en el Estadio Nacional. La Roja complicó sus chances de clasificar a la Copa del Mundo 2026. Roberto Rojas considera que la Selección Boliviana olfateó la debilidad del seleccionado nacional para quedarse con los puntos.

“Vio lo débil que Chile tiene y lo aprovechó, que era el contraataque. En dos contraataques mataron el partido”, expresó el Cóndor en conversación con BOLAVIP sobre el compromiso válido por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El exgolero considera que la Selección Chilena no tiene mayor proyección en caso de lograr el objetivo de instalarse en la Copa del Mundo: “Ahora si Chile clasifica para el Mundial, dentro de seis que clasifican directo y uno en el repechaje, con ese equipo no tiene ninguna posibilidad de pasar en la fase de grupos”.

Además, el Cóndor se refirió a los factores que impiden que la Roja tenga más jugadores de nivel. A su juicio, no existió trabajo y la presencia de muchos futbolistas foráneos en el torneo local repercute en la falta de futbolistas chilenos de buen presente.

Ricardo Gareca no ha encontrado un once que le de resultados en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

“Es lo que tenemos ahora. Se produjo un vació entre la generación dorada y este grupo, un vacío que no se trabajó y no se trabajó porque la mayoría de los jugadores que juegan en el fútbol chileno son extranjeros. Cuando el técnico quiere hacer una selección competitiva ¿Para dónde mira? Si no hay”, opinó.

El exgolero continuó con su punto de vista: “¿A dónde va el fútbol chileno interiormente? Cualquier técnico mira jugadores y no hay, porque en los equipos, la mayoría son extranjeros, entonces es complicado hacer un equipo competitivo”.