Esta tarde, Ricardo Gareca dio a conocer a sus 25 convocados de la Selección Chilena para la próxima doble fecha clasificatoria. Si bien hubo novedades y se especulaba con el retorno de algunas figuras de la “generación dorada”, finalmente eso no pasó.

Además de ello, jugadores como Thomas Galdames y Carlos Palacios quedaron fuera de la convocatoria. El caso de “La Joya” es más entendible debido a su polémica salida en la pasada fecha, aunque el del jugador del Krylia Sovetov de Rusia, de buen presente, no se entiende del todo.

Entre los destacados regresos están los nombres de Francisco Sierralta, Alexander Aravena y Felipe Mora. Este último, registra 14 tantos en la actual temporada con el Portland Timbers, por lo que podría ser la gran carta de gol en un equipo donde tanto hace falta marcar.

Pese a aquellas sorpresas, el periodista Rodrigo Herrera no se termina de convencer. En diálogo con BOLAVIP, el comunicador sostuvo: “(Gareca) Dijo que iba a estar en reflexión, que iba a analizar lo que estaba pasando por el momento crítico nuestro y no, vino a lo mismo. Y esta cuestión lleva un principio científico. Si tu repites el mismo método con el cual no te resultaron las cosas, lo más probable es que no te vuelvan a resultar“.

En esa línea, recalcó que esperaba figuras de mayor jerarquía: “Yo estaba esperando quizás el retorno de (Charles) Aránguiz. Estaba esperando quizás algún otro nombre distinto a los que ya están. No basta con (Felipe) Mora. Mora es un jugador que de cierta manera ya está medido”.

Rodrigo Herrera liquida las opciones de la Selección Chilena

Actualmente, la Selección Chilena es el único colista de las Clasificatorias Sudamericanas. El equipo de Ricardo Gareca (con el Tigre a la cabeza) no ha sumado ningún punto, por lo que el panorama de cara al Mundial de 2026 no es para nada alentador.

Ricardo Gareca recibió duras críticas por parte de Rodrigo Herrera

En ese sentido, Rod Herrera añadió: “Me da la impresión de que estamos complicados. En el fondo va a terminar jugando como siempre, con lo mismo de siempre. Los resultados no van a ser muy diferentes”.

“Me parece una muestra de tozudez de Gareca el no incluir a Aránguiz… el no pensar en mover el árbol. Hay que mover el árbol. Si ya de esta manera no llegamos a ningún lado”, sentenció.