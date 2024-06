El periodista deportivo Rodrigo Herrera no está para nada de acuerdo con la decisión de Ricardo Gareca en entregarle la titularidad a Gabriel Arias por sobre Brayan Cortés ante la lesión de Claudio Bravo.

Alarma de preocupación fue la que se encendió en la concentración de la Selección Chilena con la lesión de Claudio Bravo. El capitán de la Roja presentó problemas físicos que lo tienen colgando de un hilo en la titularidad para el partido de esta noche frente a Canadá por la última fecha de la fase de grupos de Copa América.

Frente a esta situación, el entrenador Ricardo Gareca ha tomado algunas decisiones con modificaciones en la formación que prepararía la Selección Chilena. Y es que, en caso de que Claudio Bravo no pueda ser de la partida en la Roja por sus dolencias, quien apunta a ser titular es el arquero Gabriel Arias.

El guardameta de Racing Club le estaría ganando la pulseada a Brayan Cortés para cuidar la portería de la Selección Chilena. Medida por la cual, esta información no ha caído del todo bien en los analistas de la Roja, quienes no encuentran las razones por las cuales el Tigre se inclina por el futbolista que milita en el fútbol argentino.

Ricardo Gareca al mando de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

El análisis de Rodrigo Herrera por decisión de Ricardo Gareca

Rodrigo Herrera, periodista deportivo, conversó en exclusiva con Bolavip, en donde se le consultó por esta decisión del estratega. El comunicador no quedó para nada conforme con la decisión de Gareca, a quien no le entiende las razones de darle la titularidad a Arias por sobre Cortés, considerando que el iquiqueño es el arquero del futuro en la Roja.

“Yo creo que Gareca ha tomado muy buenas decisiones, pero la más contradictoria es dejar a Arias como portero. Arias no es sólo un hombre que ha probado sus capacidades en la selección dejando muchas dudas en la Copa América del 2021, si no que, además, es un tipo que no tiene mucho futuro”, comenzó declarando el periodista.

Fue en esa misma línea, donde el comunicador expresó “está muy cerca de la generación de Claudio Bravo con tres-cuatro años menos. Entonces de verdad no comprendo porque siendo Chile, que recorre mucho a su portero, por la gran habilidad que tiene Bravo en el juego de los pies, se decide jugar con Arias que no tiene esa función, con una distancia evidentemente con Bravo”.

¿Qué pasará con Brayan Cortés?

Por otro lado, respecto a la ausencia de Brayan Cortés, el rostro televisivo opina que “y Cortés se acerca mucho más, además de que es una apuesta del futuro. Cortés tiene una proyección, una proyección que una persona con 37 años no la tiene. Yo creo que acá hay razones que se las guarda Gareca y que no las conocemos y que ojalá hoy no nos jueguen en contra”.

Cambio de Guillermo Maripán con Paulo Díaz

Otro de los puntos a los que el periodista analizó tiene que ver con la supuesta y sorpresiva ausencia de Paulo Díaz en la zona defensiva, para que Guillermo Maripán tome su lugar en la última línea.

“Mira, yo lo encuentro inexplicable porque Díaz ha sido un puntal de ese equipo en los dos partidos de Chile. Es el mejor defensa de Chile. Yo no tengo dudas con Maripán, pero sacar a Díaz es injusto y yo creo que en los equipos hay que mantener equilibrio, también con una cierta psicología de los planteles. Yo por más que le trate de dar una vuelta no entiendo cómo Díaz pueda tomar bien que hoy día lo saquen habiéndolo hecho excelente”, respondió el profesional.