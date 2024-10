Carlos Palacios dejó la grande en La Roja. El volante de Colo Colo decidió abandonar la concentración chilena para enfrentar a Colombia, lo que generó la indignación de Romai Ugarte.

En conversación con BOLAVIP CHILE, el periodista se lanzó con todo contra el mediocampista de 24 años. Para él, no hay doble lectura: lo hizo para jugar por Colo Colo.

“No, paren el show, porfa. Paremos el show, amigo. Qué desastre. La ANFP no corrió el partido de Colo Colo con Unión La Calera y renuncia Carlos Palacios”, comenzó señalando.

Tras ello, le envió un duro golpe al DT de Chile y afirmó: “Es que todo está mal, (Ricardo) Gareca no tiene ningún peso. Palacios dice que no va a ir a la selección, Vidal dice que hay que desvivirse por ir a selección, después sale y no va”.

Es por eso que el comunicador exigió orientación para el oriundo de Renca. Para él, tiene un difuso rumbo. “Ese muchacho está muy mal, necesita ayuda, de verdad. Tiene la cabeza perdida”, agregó.

Romai Ugarte lapidó a Carlos Palacios tras abandonar La Roja.

“Qué vergüenza…”

Finalmente, lapidó al volante por su actitud. Y es que aseguró que no tiene nivel para exigir ser estelar en la representación del país. Para él, no está a la altura de grandes jugadores.

“Él no es Messi para ser titular en la selección. Creía que iba a ser titular. No es Valdivia. Hay 80 mejores que él, que se deje de huevear. Qué vergüenza”, cerró Ugarte.

Cabe destacar que tras la salida de Carlos Palacios, también se sumó Esteban Pavez y Williams Alarcón. Ante dicha urgencia, César Pérez se integró a la selección nacional.

Cuándo juega La Roja

El siguiente encuentro de Chile será ante Colombia. Se jugará el martes 15 de octubre, desde las 17:30 horas, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.