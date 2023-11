La Roja está viviendo un momento crítico en el fútbol chileno. Hasta el momento, la Selección Chilena está fuera del Mundial 2026 y dejan en claro que a nivel directivo y de liderazgos, claramente, el equipo nacional está liquidado por su mal manejo.

Pese a ello, el comunicador Romai Ugarte siente que el clima está fuera de control y que nadie se hace cargo de los problemas reales. El ex Radio Agricultura cree que el equipo nacional está complicado.

“La Selección está absolutamente debilitada. ¿Qué pasó con el encargado de selecciones (Rodrigo Robles)? Él, tiene que resolver estas cosas y no Milad. Siempre se corta el hilo por lo más fino”, disparó Romai en Bolavip.

Romai Ugarte liquida a La Roja y a sus dirigentes (Photosport)

Arremete contra un referente

Otro punto importante para Romai Ugarte es el poco manejo que existe en la directiva para controlar a la Generación Dorada. El ex rostro de TNT Sports cree la dirigencia no tiene el poderío para controlar a los más experimentados.

En eso, Romai ejemplifica con la situación de Arturo Vidal y la salida de cadena que tuvo ante el árbitro Fernando Rapallini.

“Es un hecho que ha pasado cortito es la ida de Vidal a los camarines reclamándole al árbitro. ¿Por qué no hay control? ¿Qué pasa? Nos pueden multar, nos pueden sancionar. Puede ganarse una tarjeta roja si es que la informan. ¡Qué hacía ahí Vidal!”, agregó.

Ni ahí con Córdova

El ex reportero de TNT siente que la ANFP y la Federación de Fútbol Chileno se tiene que poner firme y dejar a Nicolás Córdova como una solución de parche. Ugarte no quiere ver por nada del mundo al ex DT de Wanderers como carta ficha en la adulta.

“No, Córdova tiene que seguir en la Sub 20. Tiene que estar ahí. Mucho cuento. Hay que buscar a un técnico para la Selección”, terminó.