Transcurren las horas y siguen los coletazos tras la igualdad sin goles frente a Paraguay por las clasificatorias sudamericanas, que trajo consecuencias como por ejemplo, la salida del técnico Eduardo Berizzo, quien renunció a su cargo.

A su vez, la selección chilena pierde una pieza importante que es Gary Medel, quien recibió sobre el final, cartulina amarilla y con esa quedó suspendido para el duelo ante Ecuador.

Bolavip Chile conversó con el ex mundialista nacional, Leonardo Pollo Véliz, quien hizo un análisis del partido, pero también de todo lo que ha rodeado a este proceso y sus diversas, situaciones que ahora tienen en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Sobre la partida del Toto, el ex atacante de Colo Colo comentó que “lo Dije hace tiempo, Berizzo estaba pedido, peo es decente. Vio que la cosa estaba mal, se la jugó con los cabros, no le funcionó y renuncia. Creo que eso hay que destacarlo“, dijo el Pollo.

“Ese camarín no anda bien”

Tratando de buscar explicaciones, el otrora futbolista reiteró que Berizzo no deja de ser un ser humano y que indudablemente, sus últimas horas como entrenador de La Roja debieron ser un verdadero martirio.

“Berizzo, sí, pudo haber esperado (al partido con Ecuador), pero ¿Qué puede sentir un ser humano que ha sido acribillado y que toda la gente grita ‘que se vaya’? Creo que ahí al final, tomó la decisión”, afirmó Véliz.

Además, tuvo duros conceptos para un camarín que según su parecer, no anda bien y en específico apuntó hacia dos emblemas, tales como Gary Medel y Arturo Vidal.

Sobre el Pitbull, dijo que no saca nada con el matonaje, pegar pechazos y dejar si una pieza clave a la selección ante La Tri. “Los cabros no piensan. Lo que hizo Medel, nos deja más desprotegidos en calidad, pero ese matonaje es como si no pensaran. Estos cabros caen en una emotividad y no tienen esa voluntad de sobreponerse a la impotencia que tenía el equipo”, aseveró el Pollo.

Ahondando en aquello, recalcó que lo que hizo el actual jugador de Vasco Da Gama no se condice con un jugador de su categoría, “dele con pegar pechazos, Medel que todos lo admiran en Chile y nos deja con un jugador menos en un partido bravo como es el de Ecuador. Es un síntoma de que ese camarín no anda bien“, enfatizó.

Véliz quedó molesto por la amarilla que recibió Medel (Photosport)

En el cierre, Arturo Vidal también recibió sus críticas de parte del ex delantero, puntualmente por haber ido a encarar al árbitro del encuentro, Fernando Rapallini.

“Luego aparece Vidal al final del partido yéndose al camarín de los árbitros a increparlos, si eso no se hace en el fútbol. En Europa nadie hace esas cosas. Acá les permitimos todo eso y son los mismos nombres”, concluyó Véliz.

Vidal increpando a Rapallini (Captura CHV)

¿Cuándo juega Chile su próximo partido en las clasificatorias?

La Roja se prepara para su duelo en Quito, donde enfrentará a Ecuador el martes 21 a las 20:30, en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta fecha de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.