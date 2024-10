La Selección Chilena sufrió una dolorosa caída por 2-1 ante Brasil en el Estadio Nacional. Aquello porque estuvo en ventaja en el inicio del compromiso, pero recibió dos goles en los finales del primer y segundo tiempo respectivamente.

Francisco Sagredo repasa la responsabilidad en el segundo tanto que marcó Luiz Henrique en el minuto 89 y nombra a cuatro futbolistas. “(Lucas) Cepeda está mirando la jugada, Palacios está mirando la jugada”, partió diciendo en el programa ESPN F90.

Patricio Yáñez también intervino en la conversación. “(Carlos) Palacios está leyendo el diario, perdóname”, comentó el mundialista de España 1982.

Sagredo retomó su comentario: “(Williams) Alarcón no va nunca a apoyar, a doblar la marca, siendo que podía perder ese mano a mano (Marcelo) Morales y Morales pierde el mano a mano y se acaba la jugada para él, como ‘ah ya, ahora miro qué hace’”, añadió.

Luiz Henrique le marcó a la Roja en el minuto 89 de partido. (Foto: Photosport)

Un gol de Brasil a Chile que duele

El profesional de las comunicaciones considera que es un tanto doloroso: “Creo que es un gol que duele y les va a doler aún más a ellos que ya lo vieron seguro. No es un gol de jerarquía, que me faltó personalidad, no, es un gol pavo”

Además hace una aclaración: “Ahora, los familiares de los jugadores, los amigos que están viendo y le están mandando mensajes, no estamos matando, estamos analizando una jugada puntual”.