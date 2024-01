Colo Colo sigue con los abrazos en su pretemporada y, en el día de ayer, dio cuenta de Everton de Viña del Mar, conjunto al que superó por la cuenta mínima en un amistoso disputado en el Estadio Sausalito de la ciudad jardín.

El compromiso, además, sirvió para darle la bienvenida de vuelta a Arturo Vidal, canterano del Cacique quien estuvo más de 17 años en el extranjero y ayer hizo su re debut triunfal bajo las órdenes de Jorge Almirón.

Al King se le vio bien y recuperado de su rodilla, algo que lo motiva e incluso ilusiona pensando en el nuevo ciclo que iniciará Ricardo Gareca en la Selección Chilena. El argentino fue oficializado esta semana y ya trabaja de cara a los amistosos de marzo.

Arturo Vidal se ilusiona con La Roja de nuevo. | Foto: Photosport

Consultado por el Tigre una vez finalizado el compromiso, Arturo Vidal respondió sin tapujos que “Bien, no lo conozco mucho, sé que ha trabajado muy bien en Perú, pero más allá de eso nunca he hablado con él, no sé cómo trabaja”, dijo.

El King extiende los mejores deseos para Gareca y aleona a los jugadores de La Roja para poder obtener el botín mayor en las Clasificatorias, diciendo que “Ojalá que nos vaya bien con él, que elija a los mejores para lo que viene y ojalá poder ir a otro mundial”, complementó.

¿Se ilusiona con La Roja? Arturo Vidal no le hace el quite a la pregunta y responde de manera tajante: “Claramente, por eso estoy acá, quiero ponerme lo antes posible bien y demostrar todo mi talento y todo lo que he demostrado en mi carrera”, remató.

Sigue la pretemporada de Arturo Vidal y Colo Colo

Al Cacique le queda un amistoso de pretemporada antes de enfrentar la Supercopa ante Huachipato el 11 de febrero y será ante Independiente del Valle de Ecuador, compromiso que se llevará a cabo el sábado 3 de febrero en Viña del Mar.