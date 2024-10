Dentro del proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena, sin duda que muchas criticas son las que han caído para el DT de ‘La Roja’ debido a los malos resultados, en la que uno de sus máximos detractores ha sido el volante, Arturo Vidal, quien no ha quedado para nada conforme con el rendimiento del equipo.

Sobre esta situación, un Seleccionado Nacional como lo es Matías Catalán conversó con TyC Sports en Argentina y fue consultado sobre aquello, en la que primero se refirió al complejo momento que atraviesa hoy el equipo de todos, en la que confía en revertir la situación.

“Es un momento complicado. Pero hay material. Es un gran grupo y eso es lo importante. El profe ha sido muy claro con nosotros. Arrancamos bien el año, tuvimos un bajón, pero todavía hay chances. Todo el país lo está apoyando”, partió señalando Catalán.

Sobre lo que son los dichos de Arturo Vidal, el ‘Bigote’ fue muy claro en señalar de que estas criticas que ha realizado el ‘King’ las ve como una opinión, en la que no dramatiza demasiado en aquello y remarca de la gran recepción que tuvo por parte de los históricos en sus inicios en ‘La Roja’.

Catalán habló de presente de ‘La Roja’ | Foto: Photosport

“Las críticas de Arturo Vidal son opiniones. He compartido muchos momentos con Arturo, Medel o Aránguiz, son muy buenas personas. Claudio Bravo también. Me trataron como uno más. Soy muy agradecido y me han mandado mensajes de aliento por mi lesión. Eso es mucho, he hecho las cosas bien”, declara.

Finalmente, Catalán fue consultado sobre los próximos desafíos que tiene con la Selección Chilena, en la que a pesar de hoy estar últimos en la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas, aún confía en poder decir presente en el próximo Mundial.

“Quedan muchos puntos por jugar para llegar al Mundial”, finalizó el hoy defensor de Talleres de Córdoba.