La Selección Chilena ya se apronta para lo que será su importante duelo en las Eliminatorias Sudamericanas, en donde los dirigidos por Ricardo Gareca deberán viajar al otro lado de la cordillera para enfrentar a la Selección de Argentina, en un partido clave.

Pensando en lo que será este duelo, el estratega de ‘La Roja’ sufriría una nueva mala noticia para enfrentar a Argentina, en la que perdería a otro jugador para dicho compromiso.

Según informó el periodista Christopher Brandt en ESPN, el volante Erick Pulgar no viajaría con la selección para el duelo ante Argentina debido a una molestia física que lo dejaría fuera de este partido y estaría en duda ante Bolivia.

“El reemplazo de Pavez no es por Valdes, es por Pulgar que está con problemas físicos y no va estar contra Argentina, hay que ver si viaja, lo que me dicen es que no, se ha estado haciendo exámenes médicos y lo están esperando en su evolución para ver si llega ante Bolivia“, declaró.

Pulgar no diría presente ante Argentina | Foto: Photosport

Dando más detalles, el comunicador remarcó en que el volante del Flamengo tiene un edema medial, el cuál lo tiene afuera del partido ante Argentina y ponen toda las esperanzas para que pueda decir presente en el duelo clave ante Bolivia en Santiago.

“Salió de la práctica, ayer era titular en el equipo y después lo reemplazó Echeverría, quien hizo la totalidad de la práctica. Tuvo una dolencia, es un edema medial, se hizo exámenes, hoy trabajó diferenciado, no estuvo en el equipo titular y todo indica que no viajará a Buenos Aires. Se está haciendo más chequeos médicos para ver si estará ante Bolivia”, cerró.

Las bajas de Chile ante Argentina

Con la inminente baja de Pulgar, Gareca sufre un nuevo dolor de cabeza para este partido ante Argentina, en la que no puede contar con Gabriel Suazo por suspensión y ha tenido que liberar a Diego Valdés y Bruno Barticciotto por distintas lesiones.