Sufre Ricardo Gareca: La sensible baja que tendrá la Selección Chilena para el duelo ante Argentina

La Selección Chilena ya se comienza a alistar para lo que serán sus duelos importantes dentro de lo que será una nueva doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en el que se tiene que enfrentar ante Argentina y Bolivia.

Ya pensando en estos compromisos, el seleccionador nacional, Ricardo Gareca ya comienza a armar el puzzle de los jugadores que serán convocados para esta doble fecha, en la que tendrá un importante dolor de cabeza que tiene que resolver.

En esta jornada, el ‘Tigre’ conversó con Radio ADN y fue consultado sobre si podrá contar con el defensor nacional, Gabriel Suazo, quién fue expulsado en el último duelo de Chile ante Canadá en la Copa América, en la que indicó que a falta de confirmación, no podrá contar con el defensor del Toulouse por esta sanción ante Argentina.

“Todavía no me oficializaron la sanción, pero por lo que tengo entendido no vamos a poder contar en la primera fecha con él”, explicó.

Suazo no podrá ser opción ante Argentina | Foto: Photosport

Finalmente, Gareca se refirió a lo que serán estos próximos duelos de clasificatorias, en la que puntualizó que son duelos más que importantes, en donde el equipo debe mostrar su mejor versión para subir en la tabla de posiciones y así luchar por un cupo al próximo mundial.

“Muy importante, todas las fechas son muy importante, es necesario salir de la zona en que estamos para meternos en zona de clasificación”, cerró.