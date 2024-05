En las últimas horas una mala noticia era la que llegaba desde Dinamarca y que tenía como protagonista a una de las grandes figuras de la Selección Chilena, Darío Osorio, quien habría sufrido una rotura fibrilar, la que en primera instancia, lo dejaría fuera del próximo amistoso de ‘La Roja’ ante Paraguay.

Tras esto, el periodista Christopher Brandt informó en el programa ‘F90’ de ESPN sobre la situación del ex jugador de la U, en la que entregó una positiva noticia por la lesión de Osorio pensando en el amistoso previo a la Copa América.

“Lo que nosotros sabemos y estuvimos averiguando, es que Darío Osorio no está descartado para el partido con Paraguay”, partió señalando Brandt.

Manteniéndose en esa línea, el comunicador puntualizó que el entrenador de ‘La Roja’ tenía conocimiento de esta lesión de Darío Osorio y que lo llamó a la Selección Chilena para seguir de cerca este problema físico del jugador.

Osorio podría llegar al partido con Paraguay | Foto: Photosport

“De hecho, la nómina que da Ricardo Gareca, lo hace sabiendo de la lesión de Osorio, él ya estaba al tanto de esta lesión muscular y lo van a evaluar cuando él llegue”, explicó.

Finalmente, Brandt pone la calma y no descarta la presencia de Darío Osorio para el amistoso ante Paraguay y asegura, en que el jugador nacional estaría en optimas condiciones para la Copa América.

“No estamos diciendo que va a jugar o no este partido, pero no está descartado, lo va a tener el cuerpo médico de la selección, lo van a ir viendo para ver si llega (Paraguay), a la Copa América llega sin ningún problema, el asterisco lo ponemos solo en el partido con Paraguay. No está descartado para este partido”, concluyó.