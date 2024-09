Tito Awad se va de tarro y le cae a los exfutbolistas comentaristas: "No se atreven a criticarse entre sí"

Tito Awad perdió la paciencia con los viudos de Arturo Vidal en La Roja. Tras ser consultado sobre un posible retorno del volante de Colo Colo al combinado nacional, estalló.

¿La razón? Principalmente, aludió al caso de Mauricio Pinilla. El otrora delantero pidió la vuelta del histórico mediocampista a la selección chilena, lo que provocó el enojo del periodista.

En conversación con BOLAVIP CHILE, se lanzó contra los exfutbolistas que actualmente ejercen el rol de comentaristas deportivos. Se molestó por una sencilla razón: no se aventuran a cuestionar a sus antiguos colegas.

“La Generación Dorada está en extinción absoluta, excepción de dos, tres jugadores, cuatro. Vidal ya no es el dios que fue, porque yo se lo reconozco: fue uno de los mejores jugadores de la historia de Chile”, señaló.

“Pero, pucha, le falta algo arribita en la cabeza para poder terminar con gloria y majestad su noble y exitosa carrera. Está armando revuelo porque no quiere estar en la sombra”, agregó Awad.

“Cuando los demás lo piden, están todos comprometidos, todos los comentaristas son jugadores. Están comprometidos entre ellos, no se atreven a criticarse entre sí”, criticó.

Tito Awad no quiere volver a ver a Arturo Vidal en La Roja.

El duro golpe de Tito Awad

¿Por qué tanto enojo del periodista con los exfutbolistas que ejercen como comentaristas? Para él, deben cuestionar lo que se está realizando en Chile: la renovación debe ser inmediata. También cuestionó a los dirigentes.

“Les tengo respeto porque es jugador de fútbol… no compadre, aquí que hay que hacer una renovación de verdad. Esta selección no existe, esta selección que está jugando ahora no tiene un proceso de renovación”, cuestionó.

“¿Que ha hecho la asociación nacional (ANFP) para mejorar esta huida o terminada de la Generación Dorada? ¿Se ha hecho algo con los jugadores? ¿Hay alguien jugando en equipo grande?”, marcó Tito.

En dicha línea, lanzó: “los campeonatos de los juveniles son un asco, el campeonato oficial no tiene ninguna competitividad. Hay que hacerlos competir, si esto de ser jugador de fútbol en Chile es como estar en la playa”.

Finalmente, suavizó asegurando: “Con todo el respeto del mundo, no hablo de todos en general, ni alguien en particular, sino que una generalidad la mía. Para mí no debería estar Vidal en la selección y chao”.