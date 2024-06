Tito Awad tiene claro cómo debe formar La Roja ante Argentina por la Copa América. El periodista estructuró su once ideal para enfrentar a los trasandinos, sorprendiendo con la suplencia de Darío Osorio. Cree que aún no está a la altura.

Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP CHILE. A pesar de reconocer el potencial del delantero de 20 años, cree que no encaja en la idea de Ricardo Gareca. Para él, no se puede entender que sea el sustituto de Diego Valdés.

“Hay gente que opina que si no lo ponen lo matan. Yo creo que él no es el recambio natural de Valdés. Bajo mi prisma, está equivocado el técnico. Al colocar a Darío, cambia el esquema y en vez de dos pone a tres delanteros”, aseguró.

“Valdés es un delantero enganche, que baja a recuperar la pelota. Osorio no, es un puntero. Es un cabro joven que tampoco hay que matarlo y si hace otro papelón como el que hizo, va a perder una confianza gigantesca”, continuó.

“No sé qué estará pensando Gareca, pero yo no jugaría con Osorio de titular. Si entra y hace dos goles, yo me voy a tragar todo lo que digo”, complementó sobre el atacante del FC Midtjylland.

Tito Awad quiere a Cristián Zavala como titular en La Roja.

El equipo titular de La Roja

Sin mayores dudas en la defensa, Tito Awad estructura su once inicial para intentar conseguir el triunfo ante Argentina. ¿A quién pondría en ofensiva por sobre Darío Osorio? A Cristián Zavala, que actualmente milita en Colo Colo.

“Con Argentina, un 4-4-4-2 sin lugar a dudas. (Erick) Pulgar y (Rodrigo) Echeverría fijos. Después tengo al chico (Víctor) Dávila, que lo hago jugar en el mediocampo. Tengo dudas, a mí me gusta (Alexis) Sánchez más arriba, un ‘9’ falso”, detalló.

Jugaría con Dávila, Sánchez un poco más arriba, (Eduardo) Vargas y otro delantero. No me gusta (Ben) Brereton, no es para la selección. Contra Argentina, Zavala me gusta. No veo otro delantero que pueda estar ahí. Podría ser una sorpresa para los argentinos, no lo conocen mucho”, cerró.

¿Cuándo juega Chile?

El siguiente partido del combinado chileno será contra Argentina por Copa América. Se jugará el martes 25 de junio, desde las 21:00 horas, en el MetLife Stadium.