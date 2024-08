El ex volante de La Roja y el fútbol chileno cuestionó la decisión del Tigre sobre dos jugadores y lo increpó.

La doble fecha de Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 está a la vuelta de la esquina y, el 5 y 10 de septiembre, Chile tendrá que visitar a Argentina en Buenos Aires y recibir a Bolivia en el Estadio Nacional, respectivamente.

Ricardo Gareca entregó la lista de los 26 jugadores nominados que dirán presente en Juan Pinto Durán para preparar los compromisos, donde una de las grandes sorpresas fue la inclusión de Jean Meneses y la no convocatoria de Lucas Cepeda, quien viene siendo figura en Colo Colo.

Vega no entiende el llamado de Jean Meneses. | Foto: Photosport

Fue precisamente lo que ocurrió con estos dos jugadores lo que motivó la decepción de Marcelo ‘Toby’ Vega, quien en el programa Mediapunta se expresó al respecto: “Se me cayó Gareca un poco para mí. Y no llama a Cepeda, está en buen nivel, tiene porte, velocidad y potencia. Meneses (Jean) ya no dio”, dijo.

Para el ex jugador, el fútbol es de momentos y este era el idóneo para que Lucas Cepeda pudiera mostrar sus condiciones en el combinado nacional: “La Selección es una cosa, el fútbol mexicano es otra cosa y la Copa Libertadores de América es otra. Cepeda es de momento, hay que aprovecharlo ahora”.

Cabe recordar que la Selección Chilena actualmente se encuentra en el octavo lugar de la clasificación hacia la próxima cita mundialista y, de momento, estaría quedando fuera de absolutamente todo.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

El 5 de septiembre a las 8 de la noche de Chile continental, La Roja visitará a Argentina en el Estadio Monumental de Buenos Aires, mientras que el compromiso ante los bolivianos será en el Estadio Nacional el 10 del mismo mes a las 6 de la tarde hora local.