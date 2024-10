El ex seleccionado nacional se la juega con dos nombres que Ricardo Gareca no convocó y podrían haber marcado diferencias.

La Selección Chilena se juega gran parte de la clasificación a la próxima copa del mundo este jueves, cuando tenga que recibir la visita del temible Brasil en el Estadio Nacional en una nueva jornada de Clasificatorias mundialistas.

Ricardo Gareca ha probado diversas formaciones para enfrentar al cuadro brasileño y pareciera que, salvo Brayan Cortés, nadie tiene el puesto asegurado en la oncena que prepara el director técnico argentino.

Toby Vega quería ver a Alexander Aravena en La Roja. | Foto: Photosport

Marcelo ‘Toby’ Vega se refirió a las dos grandes ausencias que tiene Chile para enfrentar a Brasil y que echa de menos: “Si se le dan los resultados, entendería que no llame a Ben, pero como no se le dan… por mucho que te guste o no, debería estar”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Vega sorprende y menciona a Alexander Aravena, quien vive un buen presente en el Gremio de Brasil: “Faltan jugadores, no está Aravena que es de mi gusto y ha hecho buenos partidos. Tampoco son tantos los que uno dice que puedan estar, algunos de la U, otros de Colo Colo”, sumó.

En el cierre, Toby Vega le vuelve a pegar a Gareca por los jugadores que él considera podrían haber sido un aporte en esta fecha doble, diciendo que “Faltaron uno o dos jugadores que más allá que a él no le gusten, podrían haber estado en la Selección Chilena”, cerró.

¿Cuándo juega Chile?

Este jueves 10 de octubre a partir de las 9 de la noche, Chile recibirá a Brasil en el Estadio Nacional. El compromiso es válido por la Fecha 9 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.