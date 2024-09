El ex volante de la Selección Chilena toma importante decisión sobre quién debe atajar ante Bolivia este martes.

La Selección Chilena se juega la vida este martes cuando tenga que recibir a Bolivia en el Estadio Nacional, compromiso que asoma como de vida o muerte para los dirigidos por Ricardo Gareca tras estar en el noveno lugar de la tabla de posiciones.

Una de las grandes incógnitas que ha rodeado la previa del compromiso es si el Tigre mantendrá a Gabriel Arias en el arco o si le da la chance a Brayan Cortés de ir como titular ante el conjunto altiplánico.

El que la tiene clara es Jorge Valdivia, quien en ESPN Chile esbozó una pequeña crítica al portero de Racing Club en el duelo ante los trasandinos: “A mí me faltó, más allá que podamos coincidir o no, me faltó esa tranquilidad en el arquero para salir jugando de la presión que ejercía Argentina”, dijo.

Valdivia quiere a Cortés contra Bolivia. | Foto: Photosport

Sin rodeos, Valdivia dice que Arias no es el hombre ideal para pararse en el Estadio Nacional ante Bolivia: “Mañana va a ser un partido de precisión que Arias no la tiene con los pies. Cuando fue presionado, el balón siempre llegó a los centrales argentinos”.

“Vas a tener 3 volantes centrales con 0 oposición, va a ser muy importante lo que pueda hacer el arquero con el juego con los pies y que no sean los centrales que tengan que filtrar ese pase. Brayan juega bien con los pies”, complementó el ex jugador.

La decisión final la tomará Ricardo Gareca sobre quién atajará ante Bolivia, pero lo cierto es que a Chile sólo le sirve ganar hoy día ante Bolivia para volver a meterse en carrera por llegar a la próxima cita mundialista.

La Roja en la tabla hacia el mundial

La Roja marcha en el noveno lugar de la clasificación con 5 puntos, superando solo al débil Perú que es el colista absoluto y ostenta 3 unidades.