El ex jugador de fútbol analiza el partido entre Chile y Bolivia en la previa con una gran crítica a los que piden la cabeza del Tigre.

La Selección Chilena se juega la vida este martes ante Bolivia en el Estadio Nacional, seleccionado que debe enfrentar por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el próximo Mundial de Norteamérica en 2026.

La Roja viene de una dura derrota ante Argentina y, por increíble que suene, en el ambiente ya hay personas cuestionando la estadía de Ricardo Gareca en caso de que Chile no sea capaz de derrotar a su similar altiplánico.

Es precisamente este motivo el que sacó de sus casillas a Marcelo Barticciotto, ex jugador de fútbol quien en ESPN Chile estalló: “Ya en el medio hay gente que lo quiere echar. Si vamos a echar al técnico cada 3 o 4 meses, estamos mal”, dijo el campeón de América con Colo Colo.

Barti se enojó con los que piden la cabeza de Gareca. | Foto: Photosport

Para Barti, la mayor responsabilidad no viene por parte de Gareca, sino que de los jugadores que Chile tiene hoy por hoy: “Acá te da entender que no solo el técnico tiene responsabilidad en esto, no es el gran problema el técnico. Más allá que hay técnicos que te pueden hacer jugar mejor”, sumó.

En el cierre y para complementar su idea, puso de ejemplo lo que sucedió en Paraguay que obtuvo un notable empate ante Uruguay en el Estadio Centenario: “Gustavo Alfaro el otro día… Paraguay cambió, mereció ganarle a Uruguay, pero no se puede comparar. No es lo mismo”, remató.

¿A qué hora juega La Roja?

La Roja debe saltar a la cancha del Estadio Nacional hoy martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde, donde Chile está obligado a dejar los tres puntos en casa si quiere seguir soñando con ir al Mundial de Norteamérica 2026.