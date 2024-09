Esta tarde, La Roja enfrentará a Bolivia por la octava fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El equipo de todos necesita con urgencia sumar de a 3. Sino, las aspiraciones de cara a la próxima copa del mundo se complican, así como también la permanencia de Ricardo Gareca como DT.

La Selección Chilena está muy lejos de lo que consiguió en su momento con Marcelo Bielsa o Jorge Sampaoli en el banco. De hecho, el recuerdo del “Loco” sigue calando hondo en los fanáticos nacionales, así como también en varios de los jugadores que pasaron por su período.

Uno de ellos es Esteban Paredes, quien conversó con Mark González en el programa Leyendas, donde dejó una interesante anécdota que vivió con el actual DT de la Selección Uruguaya cuando estuvo al mando de Chile.

Durante la conversación con el “Chico” Mark, Esteban Paredes recordó: “Cuando llega el profe Marcelo (Bielsa) fuimos a Japón a jugar la Copa Kirin, y tengo el recuerdo que después que terminamos la Copa, el profe me llama para sentarme al lado de él. Yo pensaba: qué me iba a decir…”.

La divertida anécdota de Esteban Paredes junto a Marcelo Bielsa

Posteriormente, el exgoleador de Colo Colo rememoró: “El profe viene y me dice: ‘Don Esteban’, siempre era muy respetuoso para hablar, te trataba de usted. ‘Usted, Esteban, me dice, ¿cómo cree que lo hizo?’ Yo creo profe que me falta mucho. Me falta mucho por mejorar, pero creo que de a poco voy a ir adquiriendo más movimientos… algo así…”

La respuesta de Marcelo Bielsa fue lo que sorprendió al jugador, ya que el “Loco”, escuetamente le dijo: “Vaya a sentarse”.

Los próximos partidos de La Roja

El partido de La Roja frente a Bolivia se jugará este martes 10 de septiembre a contar de las 18:00 horas. De ganar, Chile podría subir algunos puestos en la tabla, aunque dependerá de que sus rivales directos (Ecuador, Perú y Paraguay) no sumen de a 3.

Luego, la siguiente doble fecha clasificatoria será en octubre, precisamente los días 10 y 15 ante las selecciones de Brasil y Colombia. Primero como locales y luego como forasteros de forma respectiva.