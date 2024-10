Arturo Vidal entregó su opinión sobre la Selección Chilena. El King no le ve rumbo a la Roja y aseguró que él, Mauricio Isla, Charles Aránguiz y Marcelo Díaz deben estar en el proceso.

“Tienen que estar en la selección, porque la selección los necesita. Claro, hay un entrenador que tiene otro proceso. No te puedes enfrentar a Brasil con cualquier jugador. Te estás arriesgando quedar fuera de otro Mundial. Cómo te vas a enfrentar a Brasil sin jugadores grandes”, fue parte de lo que expresó el volante.

A Víctor Dávila le consultaron por la visión del mediocampista y entregó su respuesta. “Opinión va a haber siempre de parte todos. Sabemos lo que es Arturo Vidal, la calidad de jugador que es. Él tiene su opinión, así como ustedes tienen la suya, cada quién es abierto de pensar lo que quiera y sentir lo que quiera”.

En ese sentido, Dávila asegura que están preparados para medirse ante la Selección Brasileña: “Si bien en la selección hay un entrenador que se encarga de tomar decisiones, dentro de eso nosotros no podemos hacer más, es él quien se encarga, quien toma las decisiones. Nosotros estamos preparados para enfrentar a Brasil. Si bien a algunos les puede parecer los jugadores ideales a otros no, nosotros no estamos para debatir, estamos enfocados en lo que podemos hacer”.

En ese sentido, considera que el tema de las opiniones no les compete: “No tenemos por qué pensar de la misma forma. A nosotros no nos preocupa eso, estamos enfocados en las Clasificatorias. No hay necesidad de responder preguntas que no nos competen a nosotros”.

Víctor Dávila asegura que en la Roja están preparados para enfrentar a Brasil. (Foto: Photosport)

“Vamos a salir a proponer”

Víctor Dávila muestra su convicción de cara al partido ante Brasil que se jugará el jueves a las 21:00 en el Estadio Nacional: “Creo que, si bien es una selección importante, tenemos las piezas para enfrentar a Brasil, tenemos los jugadores y la calidad, por eso estamos acá”.

En ese sentido, avisa que saldrán a proponer: “Sea Brasil o el rival que sea, vamos a salir de frente igual, vamos a salir a proponer, sobre todo si estamos en casa”.