La Selección Chilena buscará reponerse de lo que fue un duro golpe que recibió en las Eliminatorias Sudamericanas y todo esto tras lo que fue la goleada que la Selección de Argentina le propinó por 3-0, resultado que complica al equipo de todos en su sueño de ir al mundial.

Analizando lo que fue este partido, el ex entrenador de ‘La Roja’, Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ y desmenuzó lo que le dejó este compromiso, en la que pidió que los jugadores y el DT den rápidamente vuelta la página.

“Es preocupante lo que pasó en este partido, pero fundamentalmente en el segundo tiempo, pero es mejor borrar y meterse en los rivales a los que les puedes hacer daño”, comenzó señalando Borghi.

Yendo a un punto en especifico, el ‘Bichi’ reclamó del escaso juego ofensivo que propuso la Selección Chilena ante Argentina, en la que siente que dentro de la formación que paró Ricardo Gareca, no había trabajo para generar peligro al área rival, ya que siente que la única vocación que hizo Chile fue ir a defenderse.

“A mí me gustan los jugadores especialistas, cuando tú pones jugadores para recuperar, perfecto, yo la recupero, yo corro, pero a quien se la doy, como se la doy, si se la doy, la puedo aguantar o viene encima el rival, defender es un arte y está bien, pero ¿Qué hacemos con los dos pasos siguientes? el crear y definir, cómo lo hacemos y quien lo hace”.

“Si no tienes creadores, es imposible crear ¿Cuándo Chile tuvo la pelota?, recuperó la pelota y lo hizo, pero ¿a quien se la doy?. Si yo estoy diez metros defendiendo en mi campo, recupero la pelota y tengo que llegar al arco rival, yo necesito pasos, necesito jugadores que me acompañen en esa situación, si no no salgo nunca”, explica.

La Roja sufrió una dura caída ante Argentina | Foto: Photosport

Arrimándose a lo que fue el rendimiento de algunos jugadores, el hoy panelista dejó un importante mensaje al seleccionador nacional sobre lo que puede mostrar Víctor Dávila dentro de este equipo, en la que siente que en el puesto que lo ubican, el jugador no puede mostrar el máximo de su capacidad.

“No me gusta criticar jugadores, se lo de Dávila, el esfuerzo que hace, el equipo de trabajo, pero yo no lo veo en la posición que lo ponen que él pueda hacer daño, no quiero ser crítico”, expresó en TNT Sports.

Finalmente, Borghi siguió la línea del caso de Víctor Dávila y nombró a Marcelino Núñez, en la que dejó más que claro en que no lo ve como el elemento que pueda ser clave para la creación del juego del equipo desde el medio terreno.

“Marcelino no me da la sensación de que él es el jugador que decida por donde y como atacar, no me da esa sensación, siempre nos quedamos con la idea de ‘pudo haber entrado este o debió jugar aquel’ y eso es injusto con los jugadores”, concluyó.