La Selección Chilena Sub 23 no pudo cumplir las expectativas en su debut en el Preolímpico 2024 pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024 y terminó cayendo ante Perú por 1 a 0.

Con este mal resultado, la Roja quedó complicada y mermó sus chances de avanzar al cuadrangular final, donde clasifican los dos mejores de cada grupo.

Tras el compromiso ante los incaicos, todas las críticas cayeron hacia Nicolás Córdova, entrenador nacional que no encontró el rumbo y no pudo enrielar el rendimiento de sus pupilos en Venezuela.

Futbol, Peru vs Chile. Torneo preolimpico Sudamericano sub 23. Los jugadores de Chile se lamentan luego de perder contra Peru el partido de primera fase grupo B del Torneo preolimpico Sudamericano sub 23 realizado en el estadio Polideportivo Misael Delgado . Valencia, Venezuela. 21/01/2024 Jesus Vargas/Photosport Football, Peru vs Chile. Pre-Olympic tournament Sudamericano sub 23 . Chile’s players reacts after losing against Peru during Pre-Olympic tournament Sudamericano sub 23 for group B at Polideportivo Misael Delgado stadium. Valencia, Venezuela. 21/02/2024 Jesus Vargas/Photosport

CASTAÑEDA SOBRE LA EXCLUSIÓN DE MARCELO MORALES Y EL NIVEL DE JUEGO DE CHILE

Víctor Hugo Castañeda, ex jugador de la U y la Roja, dialogó con Bolavip Chile y se mostró disconforme por lo mostrado por Chile en el comienzo del preolímpico.

“Cuando uno toma decisiones acierta o erra y hay que vivir con las consecuencias y asumirlas. Él sabrá por qué las tomó. Que Morales fue jugador destacado, claramente lo fue. En la última etapa del año fue uno de los jugadores más destacados de la U y jugar en la U es distinto que jugar en cualquier otro equipo”, comenzó diciendo.

“Él tiene que asumir el por qué no lo hizo, razones justificadas debe tener, pero a mí me llamó mucha la atención el poco poder ofensivo que tenía el equipo, no tenía profundidad, no tuvo peso en el área rival. Perú es un equipo que prácticamente no te llegó, llegó dos o tres veces y te marcó uno”, añadió.

Bajo la misma línea, el ex volante resaltó que “no hay que ser pesimista, pero si tú lo ves, vamos a estas famosas casas de apuestas, Chile no es favorito. Pero en este partido pagaba mucho mejor, no sé si me explico bien”.

“Tiene que asumir. En el fútbol se han visto muertos cargando adobe, se puede dar, los muchachos se pueden sentir picados, el cuerpo técnico se puede sentir picado, pero claramente el camino se pone cuesta arriba porque este partido había que ganarlo”, remató el ídolo azul.

El fixture de La Roja en Venezuela

La Roja tendrá libre en la segunda fecha y volverá a la acción el próximo sábado cuando tenga que enfrentar a Uruguay. Posterior a eso, jugará el martes 30 de enero y viernes 2 de febrero ante Argentina y Paraguay, respectivamente.