Argentina vive un momento dulce tras derrotar a la Selección Chilena de manera agónica, gracias a la anotación de Lautaro Martínez, y clasificar a los cuartos de final de la Copa América 2024.

Por su parte, La Roja necesita imperiosamente derrotar en la última fecha a Canadá y esperar que Perú no obtenga un buen resultado ante la Albiceleste para meterse en la siguiente ronda del certamen continental.

Sin embargo, la victoria de los trasandinos ante los chilenos sigue dando que hablar al otro lado de la Cordillera y varias reacciones se han hecho viral en las últimas horas.

FLAVIO AZZARO EXPRESA TODA SU FELICIDAD TRAS GANARLE A CHILE

Una de estas fue la del periodista deportivo argentino Flavio Azzaro que realizó una transmisión desde Estados Unidos y se acordó de la histórica rivalidad con nuestros país con llamativas frases.

“Qué lindo que es ganarle a los chilenos, estos partidos lo que tienen de buenos es que capaz los estás mirando así y ahí, como pasó esa señora, hay un chileno… hace el gol Lautaro Martínez, estás gritando el gol y estás viendo como si fuese una reacción en vivo, al chileno queriéndose cortar los hue…”, comenzó diciendo el comunicador deportivo.

Agregando que “¡qué lindo Dios! Les voy a ser sincero, la Copa América a nivel tensión empieza recién en la semifinal y final, pero cuando juegas contra estos tipos… contra estos tipos que históricamente nos han mirado siempre con una envidia, con odio, con resentimiento…”.

La Roja no pudo doblegar la férrea defensa trasandina | FOTO: Adrian Mecias /Mexsport/Photosport

“Por momentos hasta creyéndose a la par, futbolísticamente. Y después de haber perdido esas dos finales que por supuesto dolieron, porque cuando pierdes contra Brasil o Uruguay, no es lo mismo que perder contra un equipo chico”, prosiguió.

Y por último, Azzaro cree que el Equipo de Todos no es competencia a nivel de Sudamérica. “Chile es un equipo chico. Un equipo que tuvo un buen periodo en el que lo capitalizó para ganar Copas Américas, pero no lo pudo capitalizar del todo como para jugar todos los Mundiales. No han podido jugar todos los Mundiales”, cerró.

EL MOMENTO DEL NINGUENEO DE FLAVIO AZZARO: