Hace unos días el ex atacante del Cacique Pablo Solari tuvo su estreno oficial con la camiseta de River Plate, en lo que fue la victoria del conjunto Millonario por la cuenta mínima ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde el Pibe dejó gratas sensaciones en los fanáticos de la Banda Sangre en los pocos minutos que estuvo en la cancha.

Uno de los hinchas más conocidos del conjunto argentino es el Tano Pasman, quien dialogó en exclusiva junto a Bolavip Chile y comentó las sensaciones que le dejó el debut de Pablo Solari con la camiseta de River Plate, en donde para él aprobó con creces su primera vez en el equipo de Marcelo Gallardo.

“Jugó poco, 20 minutos, quizás un poco más, pero el hincha de River quedó más que conforme. Entró bien, estuvo punzante, agresivo y pidiendo la pelota. Uno sabe que hay dos jugadores que en River que por lo menos en estos 25 minutos, anduvieron muy bien. Otro que está andando muy bien es Aliendro, quien vino de Colón y está haciendo muy buenos partidos. Son pocos los jugadores que han llegado a River y se han amoldado inmediatamente, les cuesta bastante”, partió señalando Pasman.

Por aquello, para Pasman la actitud del ex delantero de Colo Colo en su debut fue la correcta, destacando su alta participación dentro del campo de juego y recordando que creó una gran chance dentro del partido.

Pablo Solari aprobó en su debut con River | Foto: Getty Images

“Me gustó mucho, me gustó la actitud, la predisposición de pedir la pelota, tiró un centro bárbaro para Borja que no fue gol de milagro que atajó muy buen el portero. Muy buena presentación la del chico Solari”, apuntó a Bolavip Chile.

El Tano tuvo palabras para lo que fue las polémica declaraciones que ejerció Flavio Azzaro sobre la llegada de Solari a River Plate, para las cuales considera no estar de acuerdo con sus dichos y apunta a que en unos años más el ‘Pibe’ puede llegar a costar muchos millones tal como ha sucedido con Julián Álvarez y Enzo Fernández.

“No quiero entrar en un conflicto con Azzaro que me ha hecho más de una vez una nota, pero no coincido (con sus dichos). Yo creo que hoy por hoy Solari es un jugador joven, con muchísimo futuro y que a lo mejor estamos hablando que en un tiempo puede estar valiendo muchos millones de dólares, porque realmente si la rompe en River, que es algo que puede pasar”, explicó.

Finalmente, Pasman ejemplificó los grandes negocios que ha podido ejercer la entidad Millonaria en los últimos años, en donde perfila como un potencial gran negocio a Pablo Solari por todo lo que promete, en donde señala que la gente quedó bastante a gusto con su debut.

“River ha comprado a Nacho Fernández, River ha potenciado a Enzo Fernández, Julián Álvarez y a De La Cruz, compró en 14 millones de dólares a Lucas Pratto y Pratto ha hecho dos de los goles más importantes en la historia de River, después prácticamente Pratto se fue gratis de River, pero el hincha está totalmente agradecido de Pratto. Solari para mi no tiene techo, tampoco lo he visto tanto, pero por lo que demostró el otro día con un jugador que la pide como la pide, encara como encara y pone las pelotas que puso, porque puso un par de centro extraordinarios. La gente estaba muy conforme por como había jugado Solari”, cerró.