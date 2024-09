La Selección Chilena tuvo una doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el olvido. La Roja de Ricardo Gareca sumó 0 puntos en esta pasada tras caer ante Argentina y Bolivia, quedando así en el penúltimo puesto.

Uno de los jugadores que no podrá estar ante Brasil será el defensor Paulo Díaz, que recibió una tarjeta amarilla ante los Altiplánicos.

Pese a eso, el zaguero de River Plate se ha ganado ciertas críticas por el rendimiento que ha mostrado en el Equipo de Todos, el cual difiere mucho del que muestra semana a semana en los Millonarios, donde es genio y figura.

Waldo Ponce aconseja a Paulo Díaz de cara a los próximos partidos de La Roja

Si hay una voz autorizada para hablar de la saga defensiva de Chile es Waldo Ponce, ex futbolista, que en su rol como comentarista deportivo le pegó un fuerte raspacachos al ex Colo Colo.

“Paulo Díaz uno lo ve jugar en River y da gusto verlo jugar: mano a mano no pierde ninguno, por arriba guapo, sale jugando en todas, pero en la selección no vemos a ese Paulo”, aseveró el ex Universidad de Chile.

A Paulo Díaz le sacan en cara su diferencia de nivel con la camiseta de River con la de La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“¿Qué le diría a Paulo Díaz? Yo como exjugador le pediría que se haga cargo de esto, tiene que mostrar la misma personalidad en Chile que en River. Si hay que putear a un cabro más joven o a un compañero hay que hacerlo, pero ni eso veo”, sentenció.

Lo que viene para La Roja

La Roja tendrá un breve descanso y en octubre se volverá a juntar para enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional y luego visitar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.