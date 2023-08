En las últimas horas el actual jugador nacional que milita en el Vasco da Gama del fútbol brasileño, Gary Medel, tuvo un interesante diálogo con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que habló de varios temas de actualidad y lo que ha sido incluso su carrera.

Dentro de esos temas, uno de los que salió a la mesa fue el ex defensor Waldo Ponce, quien es parte del panel de dicho programa y recordó un fuerte encontrón que tuvo con el ‘Pitbull’ en ‘La Roja’, el cual hoy recuerdan con risas.

“Casi nos agarramos a combos, Waldo, te acordai (…) Estuvimos como dos días sin hablarnos y éramos compañeros de pieza” partió indicando el ‘Bicampeón de América’.

Respondiendo a aquello, ‘Waldini’ confirmó dicho acto y que tras ese conflicto en ‘no prendían ni la tele’, en la que dio más detalles del por qué de su pelea entre ambos en ‘La Roja’.

La Roja no vio una en aquel entonces en Uruguay | Foto: Archivo

“Este cabro chico, Garito (Medel), me empezó a putear por un gol de Suárez, que no había sido culpa mía, sino de él. Pero este niño vino a echarme la espantada, me llegaba hasta el pecho el enano, y me recriminaba. Yo le dije, ‘Mira, no vengai a pararme el carro y márcalo tú, que Suárez viene desde el medio con la pelota y nos hace el gol”, explicó Ponce.

En esa línea, ‘Waldini’ remarcó todo lo que dijo a Medel tras dicha discusión, la cual dejó el ambiente más que tenso tras lo que fue aquella derrota de la Selección Chilena ante Uruguay en el Estadio Centenario.

“Yo también reaccioné, ‘te voy a sacar la cresta, pendejo de mierda’, y este, como es suave para decir las cosas, me lanzó un rosario. Tuvieron que separarnos, porque estábamos a los pechazos. Después teníamos que dormir juntos. Yo guapito, dije que si no se me acercaba él, yo no le iba a hablar. Así que después me hacía cariñitos. Corría al lado mío”, apuntó.

Finalmente, ambos cerraron con bromas lo que fue dicho entrevero, el cual terminaron solucionando con el correr de los días, en la que Medel le señaló “Estabas lento ya”, ‘Waldini’ no escondió nada y explicó ‘Estás loco, estaba en mi mejor momento’, concluyeron.