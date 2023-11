¿Ya no corre peligro? Aseguran que dos técnicos se bajan de la carrera por La Roja en caso de que Eduardo Berizzo no salga vivo en esta fecha doble

Eduardo Berizzo y la Selección Chilena se juegan buena parte de la clasificación al próximo Mundial de Norteamérica 2026 este jueves cuando tengan que recibir a Paraguay en el Estadio Monumental, un rival directo.

El Toto no ha tenido un rendimiento excepcional con La Roja ni en amistosos ni en Clasificatorias, por lo que un triunfo ante los guaraníes asoma como absoluta necesidad y obligación para las pretensiones nacionales.

El irregular juego que muestra La Roja, sumado a los resultados negativos, ha llevado a especular con posibles nombres para reemplazar al ex ayudante de Marcelo Bielsa, algo que habría quedado en nada según avisaron desde D Sports.

Quinteros no es opción en La Roja, segun revelaron de D Sports. | Foto: Photosport

El periodista Marco Escobar reveló: “Esta es información chequeada; Gustavo Quinteros no es opción para la banca de la Selección Chilena. En el directorio no hay opción de que se sume a la banca”, dijo.

“Lo de Córdova (Nicolás) tampoco es opción, que incluso la posibilidad de que Eduardo Berizzo no siga si no se dan los resultados también es una posibilidad que no la ven muy cercana”, complementó el comunicador.

En el cierre, Escobar avisa que en la ANFP “Quieren seguir este proceso, están muy satisfechos por la forma en que trabaja Eduardo Berizzo y vamos a ver si no se dan los resultados si la federación toma la decisión de no seguir con el proceso o si el propio entrenador da un paso al costado”.

Fixture de La Roja

La Roja deberá jugar este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental frente a Paraguay en condición de local para, cinco días después, viajar hasta Quito para desafiar a Ecuador en la altura de la capital ecuatoriana.

Chile en la tabla hacia el Mundial

Chile marcha en el octavo puesto de la tabla de clasificaciones y, por el momento, se estaría quedando afuera de la próxima cita mundialista por diferencia de gol precisamente ante los rivales de noviembre.