El positivo análisis de Vladimiro Mimica por el Colo Colo vs River: "Fue un partido inusual para nuestro fútbol"

Colo Colo jugó el que fue, para muchos, el mejor partido en lo que va del año. Aún así, solo consiguió un empate por la ida de los cuartos de final de Copa Libertadores ante River Plate. Un 1 a 1 que, pese a la ilusión, sigue dejando a los albos con el menor favoritismo de cara al encuentro de vuelta.

Germán Pezzella no pudo callar a las 40.000 almas pese a su gol. Es más, el estadio cantó mucho más fuerte y fue allí cuando, tras una gran habilitación de Arturo Vidal, Carlos Palacios puso el empate.

Cobros arbitrales desfavorables por parte de Raphael Claus terminaron por enfadar a todos los albos. Pese a ello, las sensaciones que dejó el encuentro fueron, sin dudas, que este Colo Colo de Jorge Almirón fue superior al River de Gallardo en los 90.

Así lo vio el histórico relator chileno Vladimiro Mimica, quien conversó con BOLAVIP sobre la igualdad alba en el Monumental: “Gusto a poco para Colo Colo, yo creo que jugó un muy buen partido desde los 13 minutos en adelante. Los primeros 13 minutos no tenía salida. Fue asfixiado pero tras la primera llegada de Gil y la gran intervención de Armani, fueron mucho más que River”.

Colo Colo fue superior a River Plate

La figura de River Plate fue Franco Armani. El experimentado golero campeón del mundo estuvo certero a la hora de contener los remates de Gil, Correa y, en el último minuto, un certero cabezazo de Guillermo Paiva que pudo ser el 2 a 1.

Ello habla de lo bien que jugó Colo Colo, por lo que Vladimiro complementó diciendo: “Constituyó a Armani en gran figura de ese equipo y creo que fue un resultado mezquino, fue un partido inusual para lo que nosotros vemos cotidianamente en las canchas chilenas, la competencia nuestra, el ritmo, el vértigo, el meter”.

Carlos Palacios y Arturo Vidal fueron las grandes figuras de Colo Colo ante River Plate (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

Sin embargo, no estuvo de acuerdo con una de las decisiones de Jorge Almirón: “Yo no entendí el cambio de Arturo Vidal. Honestamente para mi gusto, hasta el momento de su salida, era la mejor figura del partido. No sé si él solicitó cambio por las condiciones físicas…”

Finalmente, le dio todos los créditos a “La Joya”: “Si Palacios no aparecía, yo creo que cuando sale Vidal, se da cuenta Palacios que él tiene más allá del gol… que él tiene que tomar las riendas del partido. Se constituye en una buena figura del conjunto Colocolino. El empate me pareció honestamente mezquino para lo que esta noche hizo Colo Colo y la llave está absolutamente abierta”.