Alexander Zverev vs Felix-Auger Aliassime: Dónde ver EN VIVO el partido por los cuartos de final del M1000 de Madrid 2022

Alexander Zverev clasifica a cuartos de final del Masters 1000 de Madrid con un triunfo por 6-3, 1-0 y retiro ante el italiano, Lorenzo Musetti. Sacha defiende el título en la Caja Mágica en la misión de ir por su tercer campeonato en el torneo que se desarrolla en la capital de España.

El alemán enfrentará a Felix Auger-Aliassime por el paso a las semifinales, un rival difícil que viene de dos sólidas victorias. El canadiense derrotó en segunda ronda al chileno, Cristian Garin, por 6-3 y 6-0 y en octavos dejó en el camino al italiano Jannik Sinner por 6-1 y 6-2.

El historial le da una ventaja de 4-2 al nacido en Hamburgo. El 2019 venció por 6-1 y 6-4 en ronda de 32 del M1000 de Montecarlo, en el ATP 500 de Pekín ganó 6-3 y 6-1 y en el 2020 logró el triunfo con un doble 6-3 en Colonia 1.

La balanza se empezó a equilibrar en el 2021 con la primera victoria de Auger-Aliassime en octavos de final de Wimbledon 2021: 6-4, 7-6(6), 3-6, 3-6 y 6-4 fue el marcador. Zverev volvió a ganar en cuartos de final de Viena por 6-4, 3-6 y 6-3. En el partido más reciente triunfó el nacido en Toronto por 6-4, 4-6 y 6-3 en la ATP Cup 2022.

¿Cuándo juegan Alexander Zverev vs Félix Auger-Aliassime por los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid?

El partido se jugará el viernes 6 de mayo en el segundo turno del Estadio Manolo Santana que empieza no antes de las 14:00 de Chile (20:00 local) con Andrey Rublev vs Stefanos Tsitsipas. Es decir si no se extienden los partidos previos estarían en pista entre las 15:30 y 16:00.

La jornada inicia a las 8:00 (Chile) con Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz y continuará no antes de las 10:00 con Rafael Nadal vs el ganador del partido de Carlos Alcarazcon Cameron Norrie.

¿Quién transmite a Alexander Zverev vs Félix Auger-Aliassime por los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid?

El partido será transmitido por ESPN3 en televisión. Star+ emitirá por streaming y también TennisTV.