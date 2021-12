En Australia dieron los abrazos de año nuevo a las 10:00 de la mañana del 31 de diciembre de Chile. Los jugadores chilenos ya vivieron la celebración en la ciudad de Sidney en la previa a su debut en la ATP Cup frente a España.

En horarios totalmente diferentes, La Roja del tenis iniciará su participación el sábado 1 de enero a las 10:00 AM de Sidney en el Ken Rosewall Arena, pero en territorio chileno eso serán a las 20:00 del 31, a horas aún de los abrazos y preparando la cena para esperar la medianoche.

Los primeros en saltar a la cancha a las 20:00 serán los número 2 de cada país, Alejandro Tabilo (139°) por Chile ante Pablo Carreño Busta (20°) de España. Una vez finalizado este encuentro, jugarán los 1: Cristian Garin (17°) frente a Roberto Bautista Agut (19°)

El tercer punto de la serie se disputará en el dobles, aún a definir por ambos equipos. Ahí podría entrar en acción Tomás Barrios (147°) por Chile, mientras que por España lo podrían hacer Albert Ramos Viñolas (45°), Alejandro Davidovich Fokina (50°) o Pedro Martínez (60°)

Bautista Augut se mostró optimista: “Creo que tenemos un equipo muy completo. Tenemos buenos jugadores y los entrenamientos han sido buenos", dijo.

Por su parte, Carreño Busta aseguró que España tiene un gran equipo: "En esta competición hay tres puntos, es muy importante tener buen equipo, no sólo un buen número 1. Creo que ese es el caso de España que tiene un buen equipo, un buen 1, con Roberto, pero también un 2, 3, 4 y 5", confesó.

En Chile, Garin deja atrás los altibajos y se siente renovado para la temporada 2022: "Podemos jugar de igual a igual, no hay que presionar. No va a ser fácil, pero me siento mucho más tranquilo y con más ganas de superarme a mí mismo, de ir por algo mejor”, expresó Gago.

Tabilo valoró la oportunidad de jugar la ATP Cup y espera que su experiencia en torneos como los M1000 de Miami e Indian Wells le ayuden: "Voy intentar hacerlo lo mejor que pueda. He disputado algunos torneos del circuito ATP y tengo un poco de experiencia. Confío en emplear ese bagaje para jugar lo mejor posible".

Jorge Aguilar será el capitán del equipo chileno en la ATP Cup. En España Daniel Gimeno Traver dio positivo por Covid-19.

¿Quién trasmitirá el duelo entre Chile y España por la ATP Cup?

Los partidos de la serie Chile vs España serán emitidos en exclusiva por Star + desde las 20:00 de Chile continental.