La gira de arcilla en Europa sigue avanzando, en esta ocasión el foco estará en el Masters 1000 de Madrid. En la Caja Mágica coincidirán las leyendas del tenis Novak Djokovic y Rafael Nadal. En el caso del número 1 del mundo será su regreso luego de tres años sin participar en el torneo, mientras que el máximo ganador de Grand Slam (21) vuelve a las canchas tras una lesión en una de sus costillas. La misión de ambos es llegar de la mejor forma a Roland Garros.

Nole en su vuelta al circuito, luego de no poder participar en Indian Wells y Miami por no estar vacunado, perdió en primera ronda en el Masters 1000 de Montecarlo ante Alejandro Davidovich Fokina, quien llegó a la final. En su casa, Belgrado, tuvo sus mejores partidos en lo que va de temporada con triunfos ante sus compatriotas Laslo Djere, Miomir Kecmanovic y el ruso, Karen Khachanov. En la final no pudo ante el ruso, Andrey Rublev que se coronó campeón del Serbia Open.

El debut del tenista serbio, primer preclasificado en el torneo y campeón en 20 ocasiones de Grand Slam, será en la segunda ronda ante el ganador del partido entre el francés, Gael Monfils y el español invitado por la organización, Carlos Gimeno Varelo.

Rafa -ganador en cuatro ocasiones en Madrid- tuvo una fisura por estrés en una de sus costillas, una lesión que sufrió en el M1000 de Indian Wells donde llegó a la final y cayó ante Taylor Fritz. En la última edición del torneo el español perdió en cuartos de final con Alexander Zverev, vigente campeón.

El nacido en Manacor, tercer sembrado del torneo, se estrenará -al igual que Djokovic- en ronda de 32 ante el vencedor del partido entre Miomir Kecmanovic y Alexander Bublik.

El único chileno en competencia en el cuadro principal será Cristian Garin, debido a que Alejandro Tabilo cayó ante el belga, David Goffin por un doble 6-4 en la ronda final de la clasificación. Gago se verá las caras con el estadounidense, Frances Tiafoe, en primera ronda.

Garin defiende cuartos de final, instancia a la cual llegó tras vencer a Daniil Medvedev. Su participación termina con una derrota ante Matteo Berrettini.

¿Cómo se podrá ver el Masters 1000 de Madrid?

El torneo será transmitido por las pantallas de ESPN 2 e ESPN 3. También se podrá seguir vía streaming por la plataforma Star+.