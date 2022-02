Cristian Garín pone en duda su participación en el ATP 250 de Santiago: "Jugar en Chile me da un impulso, pero hoy me siento mal"

En esta jornada, la raqueta número uno de nuestro país, Cristian Garín (19°), tuvo debut y despedida en el ATP 500 De Río de Janeiro, tras caer ante el argentino Federico Coria (63°) por 6-2 y 6-0.

Tras el encuentro, el tenista nacional dio una conferencia de prensa, en la cual se le vio bastante afectado y dio a entender que no ha podido estar rindiendo al 100% en este comienzo de temporada.

"No me estoy sintiendo bien, me cuesta mucho sacar. El año pasado terminé con una lesión. No sé si vale la pena seguir jugando con este dolor. Ahora hablaré con mi equipo", inició indicando Garín.

Tras su caída en la primera ronda del ATP 500 de Río De Janeiro, Garín indicó que no le importa defender el campeonato obtenido el 2020, si es que no está en un estado óptimo, en donde quiere reponerse a la brevedad.

"Sinceramente me preocupa poco el ránking. Hoy en día me preocupa estar sano. Sé que si estoy bien físicamente puedo competir a buen nivel. Eso es lo que más me preocupa, más que 500 puntos. El año es muy largo", comentó la raqueta nacional.

Finalmente, el Gago instaló la preocupación con su participación la próxima semana en el Chile Open, en donde no se cerró a ninguna opción de jugar o no dicho torneo, lo cual será conversado con su doctor.

"Tengo que hablar con mi doctor. Jugar en Chile me va a dar un impulso anímico, pero hoy me siento mal", cerró el número uno del país.