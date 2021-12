Cristian Garin y Chile se preparan de lleno para realizar su debut en la ATP Cup a desarollarse en la ciudad de Sídney, Australia. El equipo chileno hará se estreno ante España este viernes en el Kell Rosewall Arena, un elenco hispano que no viene con su mejor carta que es Rafael Nadal (6 ATP).

El número de Chile saltará a la cancha luego del encuentro entre Alejandro Tabilo (139 ATP) y Pablo Carreño Busta (20 ATP). Gago se verá las caras contra Roberto Bautista Agut (19 ATP) en el segundo duelo de singles de la serie que se jugará este viernes 31 de diciembre.

En conversación con el sitio oficial de la ATP, Garin comentó las expectativas que espera para este 2022, donde en la segunda parte de este 2021 las lesiones lo obligaron a cerrar antes su temporada.

"Terminé el año pasado con una lesión y fue difícil, pero por suerte me recuperé bien. Realicé cambios en el staff y quedé muy contento del mes que tuvimos juntos. Me sirvió, sobretodo para agarrar motivación. Y ahora siento que estoy jugando muy bien, que es lo que más me importa al igual que cuidarme físicamente para estar sin lesiones", dijo Gago.

Por otra parte, habló de jugar este certamen ante los mejores tenistas del mundo y sus sensaciones de representar a Chile. "Tener la posibilidad de competir al máximo nivel por tu país es algo súper lindo", agregó el jugador.

"Me gusta mucho jugar en un torneo así, con los mejores del mundo y con tantas innovaciones. Me encanta poder competir en un evento tan importante antes de un Grand Slam. Al tenis le falta agregar más de este tipo de torneos", cerró.