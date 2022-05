Cristian Garín vs Félix Auger-Aliassime: Cómo ver EN VIVO por Streaming el partido de la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2022

Cristian Garín se encuentra disputando el Masters 1000 de Madrid 2022 y durante este martes superó la primera ronda tras derrotar al estadounidense Frances Tiafoe (25° ATP) por parciales de 6-1 y 6-3. El chileno se vio bastante sólido y que dejó sin muchas al norteamericano, quien venía de jugar la final del ATP 250 de Estoril.

Por su parte, Garín venía de despedirse tempranamente en el ATP 250 de Munich ante su compatriota Alejandro Tabilo. Sin embargo, la primera raqueta chilena quiere dejar atrás aquello y enfocarse en realizar un buen torneo en la capital española.

Recordemos que Cristian Garin alcanzó los cuartos de final en la edición 2021, donde cayó ante el italiano Matteo Berrettini y en que en el mismo torneo superó a quien es el actual número dos del mundo, Daniil Medvedev.

Ahora, el nacional buscará repetir aquella actuación de la pasada temporada, pero tiene al frente tiene un duro rival en la segunda ronda como es Félix Auger-Aliassime y con quien tiene un registro positivo. Garín superó en dos de los tres enfrentamientos entre ambos, siendo el Masters 1000 de Montecarlos 2021 el último y que quedó en mano de El Tanque.

El duelo entre el chileno y el canadiense no se jugará antes de las 15:00 horas de Chile y 21:00 horas de Madrid en último turno de la Cancha 3 tras el compromiso de Hubert Hurkacz vs. Alejandro Davidovich Fokina, seguido por Sebastián Korda vs Lorenzo Musetti.

¿Cómo ver EN VIVO por STREAMING a Cristian Garín vs Félix Auger-Aliassime por la segunda ronda del Masters 1000 de Madrid 2022?

El compromiso lo puedes ver a través de Star+ y TennisTV.