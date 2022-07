Garin vs de Miñaur | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los octavos de final de Wimbledon 2022

Cristian Garin, el número 43 del mundo, se enfrenta a Alex de Miñaur, número 27, para bscaer un cupo entre los ochos mejores tenistas del torneo de Wimbledon 2022 en Londres, Inglaterra.

Garin, quien este sábado derrotó al estadounidense Jenson Brooksby en cuatro sets, por parciales de 6-2, 6-3, 1-6 y 6-4, avanzó por segunda ocasión a la ronda de los dieciséis mejores del Grand Slam inglés, siendo el tercer chileno en lograrlo en múltiples oportunidades tras Anita Lizana (1936 y 1937) y Luis Ayala (1955, 1956, 1959, 1960 y 1961) y el único en la era profesional (1968).

Por otro lado, Alex de Miñaur este sábado también selló la clasificación a la siguiente ronda al vencer por tres sets al tenista local Liam Broady, por parciales de 6-3, 6-4 y 7-5.

Con respecto al historial entre ambos tenistas, este encuentro entre el Gago y de Miñaur será el cuarto entre ambos tenistas en el circuito ATP, serie para nada positiva para el chileno que en los tres duelos anteriores ante el australiano ha caído, siendo la última vez, el pasado 20 de junio de este año en Eastbourne, donde fue vencido por un doble 6-3. Se es pera que Gago pueda torcerle la mano a las estadísticas y pueda avanzar de fase.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Cristian Garin vs Alex de Miñaur?

Cristian Garin vs Alex de Miñaur juegan este lunes 4 de julio no antes de las 6:00 AM horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Cristian Garin vs Alex de Miñaur?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Cristian Garin vs Alex de Miñaur?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.