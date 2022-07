Guarachi y Klepac vs Zhang y Mertens | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING los cuartos de final del dobles femenino de Wimbledon 2022

Alexa Guarachi está teniendo una gran actuación en Wimbledon 2022 en los dobles femenino, donde la chilena en compañía de Andreja Klepac se enfrentarán a Shuai Zhang y Elise Mertens por los cuartos de final.

La nacional, que es la actual N°29 del mundo en dobles, intenta alcanzar la semifinal del Grand Slam este miércoles, junto a su compañera eslovena, que es la 18° del planeta. En los octavos de final, lograron dejar en el camino a una dura pareja china, compuesta por Yi-Fan Xu (28°) y Zhaoxuan Yang (23°). La victoria fue por parciales de 6-3 y 7-5, en un poco más de una hora y veinte de juego.

En cuartos de final, tendrán unas oponentes muy difíciles, puesto que se eenfrentarán a dos de las mejores doblistas del mundo: la china Shuai Zhang, N°4 del mundo, y la belga Elise Mertens, N°1 del planeta. Para meterse entre las cuatro mejores parejas del torneo, Guarachi y Keplac necesitarán estar en un gran nivel.

Alexa Guarachi nació en Estados Unidos, pero representa a Chile debido a que su padre tiene esta nacionalidad. La Gringa, como es apodada de cariño, ha realizado una importante trayectoria en el circuito de dobles e incluso, disputó la final de Roland Garros 2021. Su mejor ranking en esta especialidad ha sido el N°11 alcanzado durante el año anterior.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Shuai Zhang y Elise Mertens?

Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Shuai Zhang y Elise Mertens juegan este miércoles 6 de julio, no antes de las 8:00 am hora de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Shuai Zhang y Elise Mertens?

Wimbledon será transmitido por la señal de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Alexa Guarachi y Andreja Klepac vs Shuai Zhang y Elise Mertens?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.