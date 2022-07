Cristian Garin hizo historia en Wimbledon tras alcanzar los cuartos de final y quedar eliminado ante el australiano Nick Kyrgios. El tenista nacional recuperó su nivel tenístico que lo llevó hasta el casillero 17 del ranking ATP, todo gracias a su mejoría en lo mental y su gran adaptación con la llegada del español Pepe Vendell como coach.

La primera raqueta nacional y actual 43 del orbe se tomó un momento para confesarse con La Tercera luego de su gran paso por el pasto londinense. "Siento que he cambiado a lo largo de este año. Sufrí mucho, pasé por mucho estrés, no supe manejar la presión. Haber estado aquí disfrutando, ganando partidos importantes… se sintió bien. Me voy muy feliz con las oportunidades que voy aprovechando", comenzó diciendo Gago.

"Es muy importante para mí haber llegado a estos cuartos de final en este torneo, que es mi favorito. Es importante este resultado, estas experiencias, porque yo sueño con estar regularmente en estas instancias. Voy a analizar bien con Pepe (Vendrell), mi entrenador, lo que fue este torneo. Sobre todo de la derrota voy a aprender. Veré en qué me equivoqué, porque quiero ser mejor", agregó.

El "Tanque" recalcó el trabajo psicológico que ha realizado en los últimos meseses. "Es un tema muy importante. Yo he trabajado el autoconocimiento, cosa que me ha ayudado muchísimo. El saber quererse, saber respetarse. Los deportistas profesionales siempre estamos bajo mucha presión, de querer siempre rendir al cien cada semana. Hay que estar preparado. Me gusta mucho el tenis y competir, pero a veces que uno no se siente tan bien, aparecen las dudas", aseguró Garin.

Garin comienza a recuperar la confianza tras su paso por Wimbledon | Foto: Getty Images

Para finalizar, tuvo palabras para los hinchas que hacen mal uso de las redes sociales, y los cuales van a entregarle un mensaje negativo cada vez que puedene. "Sigue sorprendiendo el odio que tiene la gente. Los mensajes que uno recibe, sobre todo cuando pierde, no son muy agradables. No es grato para nada, la gente no te conoce y se siente con el derecho de insultar. Tienen una opinión de ti que no es válida. Es difícil. Es imposible evadirlo. Ojalá que esto vaya cambiando a medida de que pasa el tiempo", cerró.

El chileno deberá dar vuelta la página de la gira por pasto y ahora retornará a la arcilla, donde disputará los torneos ATP 250 de Gstaad y Kitzbuhel.