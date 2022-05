Novak Djokovic vs Aljaz Bedene | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la tercera ronda de Roland Garros

El número uno del mundo, Novak Djokovic, va en busca de su boleto para los Octavos de Final de Roland Garros 2022. El serbio tuvo un gran debut ante el japonés Yoshihito Nishioka y en segunda ronda superó sin mayores problemas a Alex Molcan.

Ahora, en su tercer compromiso en el polvo de ladrillo francés, tiene como rival al esloveno Aljaz Bedene. El actual número 195 del ATP, ha obtenido trabajados triunfos en rondas anteriores.

Primer se impuso frente al australiano Cristopher O'Conell en cuatro sets, fue 6-2, 6-4, 6-7(5) y 6-1. Ya en segunda ronda, Bedene le ganó al uruguayo Pablo Cuevas por 4-6, 6-4, 7-6(5) y 6-4 para citarse ahora en tercera instancia ante el serbio.

Recordemos que Djokovic es el campeón defensor de Roland Garros, luego de vencer en aquella recordada final al griego Stefanos Tsitsipas luego de haber caído en los dos primeros sets. El título fue para el de Belgrado por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. Dicha conquista, permitió que el serbio alzara su corona número 20 de Grand Slam de su carrera.

Fecha y hora: ¿Cuándo juega Novak Djokovic vs Aljaz Bedene por la tercera ronda de Roland Garros?

El serbio y el esloveno se enfrentan este viernes 27 de mayo en el segundo turno de la Cancha Philippe Chatrier no antes de las 07:15 AM de Chile y tras el compromiso en primer turno de Belinda Bencic vs Leylah Fernandez.

De acuerdo a cuánto demore dicho duelo, el número uno sale a disputar su partido.

Televisión: ¿Dónde ver EN VIVO por TV a Novak Djokovic vs Aljaz Bedene en la tercera ronda de Roland Garros?

El cotejo del número uno del mundo lo puedes ver a través de las señales ESPN 2 o ESPN 3 (por confirmar), según estos canales:



ESPN 2

VTR: 49 (SD) (SANTIAGO) / 841 (HD)

MOVISTAR: 482 (SD) / 886 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

DTV: 625 (SD) / 1623 (HD)

CLARO: 175 (SD) / 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) / 842 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

DTV: 626 (SD) / 1626 (HD)

CLARO: 176 (SD) / 476 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) / 887 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) / 854 (HD)

TU VES: 108 (HD) / 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

ONLINE: ¿Quién transmite EN VIVO por STREAMING a Novak Djokovic vs Aljaz Bedene por la tercera ronda de Roland Garros?

A Nole y el tenista esloveno lo puedes ver de forma ONLINE a través de STAR+.