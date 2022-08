Rafael Nadal vs Rinky Hijikata | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la primera ronda del US Open 2022

Ya comenzó el Abierto de Estados Unidos, más conocido como US Open, el último Grand Slam de la temporada. Este torneo, que tiene en el cuadro principal a los chilenos Alejandro Tabilo, Cristian Garín y Nicolás Jarry, también tiene al máximo ganador de Majors de la historia: Rafael Nadal (3°).

El español, que en este 2022 logró los títulos del Australian Open y Roland Garros, buscará su Grand Slam número 23, y para lograrlo deberá iniciar su camino en el US Open ante el australiano Rinky Hijikata (198°).

El manacorí llega a este torneo tras ser eliminado en la segunda ronda del ATP Masters 1000 de Cincinnati ante el croata Borna Coric, quien finalmente se quedó con ese torneo. Anteriormente, Nadal había disputado Wimbledon, en donde llegó a las semifinales. En esa fase no pudo disputar el paso a la final tras sufrir una lesión abdominal.

De no tener alguna complicación física en este US Open, Nadal puede ser uno de los grandes favoritos a quedarse con este torneo, luego de que Estados Unidos impidiera que Novak Djokovic ingrese al país por no tener su esquema de vacunación.

El ganador de la llave entre Nadal y Hijikata enfrentará en segunda ronda al vencedor entre Fabio Fognini y Aslan Karatsev.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Rafael Nadal vs Rinky Hijikata?

El partido entre Nadal y Hijikata se jugará el martes 20 de agosto a las 19:00 horas de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Rafael Nadal vs Rinky Hijikata?

El US Open 2022 será transmitido por ESPN 2 y ESPN 3, en las siguientes señales según tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

ZAPPING: 91 (HD)

ESPN 3

VTR: 153 (SD) - 842 (HD)

DTV: 626 (SD) - 1626 (HD)

ENTEL: 216 (HD)

CLARO: 176 (SD) - 476 (HD)

GTD/TELSUR: 86 (SD) - 854 (HD)

MOVISTAR: 495 (SD) - 887 (HD)

TU VES: 108 (HD) - 512 (HD)

ZAPPING: 92 (HD)

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Rafael Nadal vs Rinky Hijikata?

El encuentro podrás verlo en vivo a través de la plataforma de STAR+.