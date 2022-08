La raqueta número dos de Chile, Cristian Garin, informó que nuevamente se baja de un torneo ATP. El iquiqueño no jugará el Abierto de Winston Salem, pero anuncia que volverá en el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

¡Siempre pasa algo, Gago! Cristian Garin se baja del Torneo de Winston Salem y dice que vuelve para el US Open

Cuando finalice su carrera y haga el repaso histórico, el tenista chileno Cristian Garin pasará por alto este 2022, marcado por la irregularidad y las lesiones que le han impedido ser más constante y que lo llevaron incluso a perder el número uno de Chile que ahora ostenta Alejandro Tabilo.

Y por si fuera poco, Garin, número 78º del ranking, nuevamente tuvo que tomar una decisión y esta va relacionada a que no participará en el ATP 250 de Winston Salem, certamen que se llevará a cabo la próxima semana en Estados Unidos.

Gago, apunta su mirada para el US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada donde en la última edición alcanzó tan solo la segunda ronda en el campeonato que se lleva a cabo en La Gran Manzana.

Garín utilizó su cuenta en Instagram para dar a conocer la decisión tomada. "Semanas difíciles, pero les quería contar que he ido avanzando en la recuperación de mi muñeca izquierda, pero aún no puedo entrenar de manera normal, por lo que decidimos no jugar la próxima semana".

La publicación de Cristian Garin (Captura Instagram @garincris )

El tenista agregó que "El objetivo es seguir aumentando las cargas progresivamente para tratar de llegar al US Open de la mejor manera. Les iré contando como sigo avanzando. Gracias por los mensajes de apoyo. Saludos!, remató Garin.

Vale mencionar también, que Chile mira de reojo el enfrentamiento por Copa Davis frente a Perú como visita justo para nuestras Fiestas Patrias, donde Garin es pieza clave para el capitán, Nicolás Massu.