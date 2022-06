Alejandro Tabilo vs Laslo Djere | Ver EN VIVO por TV, ONLINE y STREAMING la primera ronda de Wimbledon

Este lunes comenzará la primera ronda de Wimbledon, el Grand Slam de Londres tendrá acción chilena cuando en la cancha 7 del All England Club, Alejandro Tabilo (80°) debute frente al tenista serbio Laslo Djere (55°).

Por un lado, el serbio, compatriota de Novak Djokovic llega con ganas de mostrar un buen tenis que le permita hacer ingreso al listado de los cincuenta mejores del mundo. El tenista de 27 años viene de caer en la ronda de 32 del Mallorca Open, frente a Nick Kyrgios en tres sets, por parciales de 7-5, 6-7 y 6-7 que marcó el final de Djere en aquella competencia.

Por otro lado, el chileno nacido en Canada tampoco tuvo un buen debut en el torneo hispano y tras vencer a Lucas Miedler y Fernando Verdasco en la qualy del ATP 250, cayó en la primera ronda del torneo frente a Benjamin Bonzi por 6-3 y 4-2 y retiro, encendiendo las alarmas en este lado del mundo, a menos de una semana del comienzo del torneo londinense.

De todas maneras, Tabilo después subió videos a su cuenta de Instagram entrenando con normalidad, permitiendo la calma entre los fanáticos del tenis y los seguidores del chileno. Así entonces llega al torneo inglés esperando su gran debut.

Día y hora: ¿Cuándo juegan Alejandro Tabilo vs Laslo Djere?

Alejandro Tabilo vs Laslo Djere juegan este lunes 27 de junio no antes de las 07:15 AM hrs de Chile.

Televisión: ¿En qué canal ver en vivo por TV a Alejandro Tabilo vs Laslo Djere?

Wimbledon será transmitido por las señales de ESPN 2 y ESPN 3, en los siguientes canales según tu cableoperador:

Online: ¿Quién transmite por streaming en vivo a Alejandro Tabilo vs Laslo Djere?

Para ver en vivo el encuentro por streaming podrás hacerlo en STAR+.