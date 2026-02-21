Alejandro Tabilo (68° del ranking ATP) consiguió una épica victoria en los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras eliminar al argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por 7-6 (2), 6-7 (5) y 6-1 en casi 3 horas de juego, en un duelo marcado por la suspensión por lluvia.

Pese a las inclemencias climáticas, el primer set fue de trámite parejo hasta el undécimo juego cuando el argentino quebró el servicio del chileno, sin embargo ‘Jano’ quebró inmediatamente de vuelta, dejando en cero a su rival y forzando el tie break. En el desempate, Tabilo fue implacable y derrotó 7-2 al nacido en La Plata.

En el segundo parcial, el tenista nacido en Toronto quebró de entrada y mantuvo una cómoda ventaja hasta que en el décimo juego, y cuando Tabilo servía por el match, Tirante logró romperle el servicio forzando un nuevo tie break. Allí la lucha fue pareja e incluso el chileno tuvo punto de partido, sin embargo el argentino se mostró sólido y logró llevarse el set estirando la historia a un tercer parcial.

BUENOS AIRES, ARGENTINA – FEBRUARY 11: Alejandro Tabilo of Chile returns the ball to João Fonseca of Brazil during their Men’s Singles match on Day 3 of the IEB+ Argentina Open 2026 at the Buenos Aires Lawn Tennis Club on February 11, 2026 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

En el tercer set, el zurdo demostró por qué llegó a ser Top 20 del ranking mundial y con un juego sólido de fondo de cancha, le pasó por encima a Tirante. Quiebre en el cuarto y sexto game para cerrar la manga por 6-1 y conseguir una sólida victoria que lo mete por primera vez en una semifinal de un ATP 500.

Por el pase a la final, Alejandro Tabilo enfrentará a la gran revelación sudamericana, el peruano Ignacio Buse (91°) que en cuartos de final eliminó al italiano Matteo Berrettini.

El choque se jugará a eso de las 18:10 horas de Chile y podrás verlo EN VIVO por el plan premium de Disney+.

Nuevo salto en el ranking ATP

Con el triunfazo ante Tirante, Alejandro Tabilo dio otro salto en el escalafón mundial y de acuerdo a la proyección del ranking live, el chileno se ubica en la posición número 52. En caso de ganar el torneo en la arcilla carioca, el zurdo sumaría un total de 500 puntos lo que le permitiría entrar directamente a los torneos de arcilla en la próxima gira europea que contempla los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma.