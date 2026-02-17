El tenista español Jaume Munar (37° del ranking ATP) analizó la serie de Copa Davis ante Chile en el próximo mes de septiembre, donde el equipo europeo tendrá que visitar nuestro país para enfrentar la Ronda 2 de las qualifiers al Grupo Mundial de la Ensaladera de Plata.

En conversación con el medio Punto de Break, la estrella del equipo español que adiestra David Ferrer admitió las dificultades que significa enfrentar al equipo de Nicolás Massú en los próximos meses.

“La realidad es que enfrentarse a Chile, a nivel de condiciones, viaje y situación en el calendario, es de lo peor que te puede pasar”, comentó de entrada el tenista que por lesión se bajó de Indian Wells y Miami.

Chile venció a Serbia en la primera ronda de las qualifiers (Photosport).

Luego, el nacido en Santanyi complementó: “Dicho esto, después de lo que viví el año pasado en la Davis, todo lo que me aportó… De hecho, te diría que lo que más me ayudó a crecer a nivel personal y profesional fue la derrota que tuve en Marbella. Entonces, a día de hoy, si me preguntas, yo tengo claro que quiero estar, si el capitán lo considera oportuno. Creo que la Copa Davis te engrandece como deportista en muchos sentidos”.

Asimismo, reconoció que su deseo es estar en Chile para la serie: “El calendario es largo, queda mucho y yo no sé lo que puede pasar de aquí a septiembre, pero por mi parte tengo claro que quiero jugar. Por ilusión no va a ser”, cerró.

¿Cuándo y dónde se jugará la serie entre Chile y España?

La serie entre Chile y España por la segunda ronda de las clasificaciones al Grupo Mundial de Copa Davis se jugaría el fin de semana del 18 y 19 de septiembre en suelo nacional. Desde la Federación apuntan a llevar los partidos al Parque Estadio Nacional o incluso usar el Movistar Arena, en superficie por definir.