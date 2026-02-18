Alejandro Tabilo (68° del ranking ATP) remontó un partidazo y avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro tras dejar en el camino al italiano Francesco Passaro (163°) por 4-6, 7-6 (0) y 6-2 en casi 2 horas y 20 minutos de juego en la arcilla carioca.

El chileno vino de atrás para revertir un primer set que se llevó el italiano tras quebrarle el servicio a ‘Jano’ en el séptimo game y perder tres set points en el noveno juego.

En la segunda manga el trámite fue parejo, Tabilo estuvo 2-0 con quiebre arriba pero el italiano logró emparejar las acciones y llevar el set hasta el tie break donde el ex número 19 del mundo fue implacable y dejó en 0 a su rival.

Alejandro Tabilo se instaló en cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro.

En el tercer set se cortó la luz, pero a los pocos minutos volvió y ahí Tabilo sacó lo mejor de su repertorio para pasarle por encima a un rival que supo batallar todos los puntos.

Ahora, el nacido en Toronto enfrentará al argentino Thiago Tirante (92°), quien dejó en el camino al campeón de Buenos Aires, Fran Cerúndolo. El choque se disputará este viernes en horario a confirmar y será transmisión del plan premium de Disney+.

El nuevo ranking de Alejandro Tabilo en el ATP Tour

Con la victoria ante Passaro, el tenista chileno sumó 50 unidades y alcanzó los 883 puntos, lo que le permite regresar al Top 60 del mundo, ubicándose en el lugar 57 según el ranking live. El salto puede marcar diferencias importantes en su temporada.

El escenario será aún más favorable en caso de consagrarse campeón en Río. Al tratarse de un torneo ATP 500, la cantidad de puntos que entrega es considerablemente mayor que la de un ATP 250, lo que impulsaría a Tabilo hasta cerca del puesto 35 del ranking mundial.

Este avance resulta clave de cara a la gira europea sobre arcilla. El chileno prácticamente no defiende puntos en ese tramo del calendario y, si logra instalarse dentro de los 60 mejores del planeta, tendría acceso directo a torneos de mayor categoría, como los Masters 1000 de Montecarlo, Madrid y Roma, sin necesidad de disputar la fase clasificatoria, todo esto en la antesala de Roland Garros.