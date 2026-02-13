Alejandro Tabilo (71°) no pudo aprovechar su buen arranque ante el argentino Tomás Martín Etcheverry (54°) y cayó eliminado en los cuartos de final del Argentina Open (ATP 250 de Buenos Aires) por 6-1, 3-6 y 4-6 en más de 2 horas de partido.

El zurdo nacido en Toronto se llevó con facilidad el primer set tras un juego soberbio desde el fondo de cancha y aprovechar dos quiebres de servicio en el segundo juego y séptimo juego, el chileno se llevó la manga por un contundente 6-1.

Alejandro Tabilo dice adiós en el ATP de Buenos Aires.

En el segundo parcial, Etcheverry levantó con el apoyo del público y aprovechó un quiebre de servicio para emparejar las acciones con un sólido 6-3.

En el tercer set el trámite fue bastante parejo hasta el noveno juego, cuando el argentino le rompió el servicio al chileno y con el saque a favor terminó llevándose el tercer y definitivo parcial con un 6-4.

Pese a la dura eliminación, Jano saltará algunos puestos en el escalafón mundial. De acuerdo a ranking live el chileno quedará en el puesto 67.

Ahora, Tabilo se preparará para enfrentar el ATP 500 de Río de Janeiro la próxima semana y luego viajará a Santiago para disputar el Chile Open donde fue finalista el año pasado.