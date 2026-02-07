Chile derrotó a Serbia por la ronda 1 de las qualifiers de Copa Davis, y ahora en el horizonte del equipo capitaneado por Nicolás Massú, asoma ni más ni menos que la poderosa España. El duelo ante los hispanos está previsto para septiembre en Santiago, y ya son varias las voces que se hacen una pregunta que ilusiona: ¿Vendrá Carlos Alcaraz a jugar la serie a nuestro país?.

Si bien el número uno del mundo no se ha pronunciado oficialmente sobre su eventual presencia en la serie, sus recientes declaraciones alimentan la ilusión tanto de los hinchas chilenos como españoles. Tras su participación en el Abierto de Australia, el murciano fue claro al señalar que uno de sus grandes objetivos de la temporada es conquistar la Copa Davis, un título que aún falta en su palmarés.

“Hay algunos torneos que realmente quiero ganar al menos una vez… Algunos Masters 1000… de verdad quiero completar todos los Masters 1000, intentar ganarlos al menos una vez. Obviamente, las Finales ATP y la Copa Davis”, confesó el tenista de 22 años tras ganar el AO.

“La Copa Davis también es un objetivo. De verdad quiero conseguirla para mi país, para España. Me he marcado otros objetivos para la temporada y trataré de estar preparado para intentar alcanzarlos”, apuntó el nacido en El Palmar.

Carlos Alcaraz arrancó la temporada conquistando el Australian Open (Getty Images).

¿Chile vs. España en pista dura?

Según trascendidos, en la Federación de Tenis de Chile, se espera que la serie se dispute en pista dura, superficie que buscaría equilibrar el favoritismo español. El cruce está programado para una semana después del US Open, contexto que podría jugar un rol clave en la decisión de Carlos Alcaraz, considerando la exigencia física que implica llegar a las rondas finales del último Grand Slam del año.

Con ese escenario, la incógnita sigue abierta. La agenda, el desgaste y las prioridades del murciano serán determinantes, pero su declarado sueño de levantar la Copa Davis mantiene viva la expectativa de verlo competir en Santiago.

En resumen…