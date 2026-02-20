El Río Open 2026 ya está en su etapa decisiva y en esta jornada se dará el comienzo de los cuartos de final dentro de este ATP 250, el que cuenta con la presencia de un tenista nacional: Alejandro Tabilo (68°).

El tenista chileno hoy cerrará lo que será este llave de los ocho mejores, en la que Tabilo se verá las caras ante el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) por un cupo a las semifinales del torneo.

Para este duelo, el ‘Jano’ llega como el gran favorito de esta ronda, en la que viene de dejar en el camino al estadounidense Emilio Nava por un doble 6-3 y en octavos de final eliminó al italiano Francesco Passaro por un 4-6, 7-6 y 6-2.

Alejandro Tabilo buscará quedarse con la victoria en esta jornada la que le permita poder decir presente en las semifinales, en donde en caso de avanzar, podría enfrentarse al italiano Matteo Berretini (57°) o al peruano Ignacio Buse (91°)

Tabilo quiere un cupo a las semifinales | Foto: Instagram

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Thiago Tirante se disputará en el último turno de la cancha principal Guga Kuerten, el que su horario estaría entre las 20:00 y 21:00 horas.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Thiago Tirante?

El encuentro podrá verse en Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium, plataforma que transmite la gira sudamericana de arcilla para Chile y gran parte de Latinoamérica.