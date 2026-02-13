El Argentina Open 2026 ya está en su recta final y en esta jornada se dará el comienzo de los cuartos de final dentro de este ATP 250, el que cuenta con la presencia de un tenista nacional: Alejandro Tabilo (71°).

El tenista chileno hoy abrirá la jornada de esta ronda de los ocho mejores, en la que Tabilo se verá las caras ante el local Tomás Martín Etcheverry (54°) por un cupo a las semifinales del torneo.

Para este duelo, el ‘Jano’ llega de la mejor forma posible a este partido, en la que dejó en el camino al último monarca de esta competición, el brasileño Joao Fonseca (33°) con un 6-3, 3-6 y 7-5.

Alejandro Tabilo buscará seguir con su buena racha y en caso de avanzar a semifinales, su rival saldría entre el aregntino Francisco Cerundolo (19°) o el checo Vit Kopriva (95°).

Tabilo quiere un cupo a las semifinales | Foto: Instagram

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Tomás Etcheverry?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Tomás Etcheverry se disputará a partir de las 13:00 horas de Chile en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

¿Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Etcheverry?

El encuentro podrá verse en Disney+, exclusivo para suscriptores del plan Premium, plataforma que transmite la gira sudamericana de arcilla para Chile y gran parte de Latinoamérica.