Keno Salinas molesto por ruidosa barra en Copa Davis: "Tengo un dolor de cabeza que me tiene loco"

Chile enfrenta una complicada serie ante Italia en el Unipol Arena de Bologna por el Grupo A de las finales de la Copa Davis. La Roja del tenis busca ser uno de los dos primeros del Grupo A para instalarse en los cuartos de final que se realizarán en Malaga en el mes de noviembre.

Cristian Garin compitió, pero no pudo ante Matteo Arnaldi en el primer partido. El italiano logró el punto por parciales de 2-6, 6-4 y 6-3. Luego, Nicolás Jarry estuvo cerca, no obstante, no logró vencer a Lorenzo Sonego: 3-6, 7-5 y 6-4 fue el marcador en favor del local.

En ambos encuentros la ruidosa barra italiana alentó al equipo capitaneado por Filippo Volandri. Eugenio Salinas estuvo reporteando para TVN desde el recinto del norte de Italia y expresó su malestar con el ruido provocado por los fanáticos locales.

“Está bien, es divertido un rato, pero durante cuatro horas llega a ser incluso dañino para la salud. En serio. Tengo un dolor de cabeza que me tiene loco”, expresó Keno en la transmisión del canal estatal, finalizado el segundo set del partido de Jarry.

Chile se mide ante Italia por el Grupo A de la Copa Davis (Foto: Getty)

De hecho, advirtió que el ruido cercano le estaba impidiendo realizar su trabajo. “Voy a hablar con la gente de la organización si me puedo cambiar, porque además no nos deja transmitir bien por más que me acerque al micrófono”.

“Entiendo que ellos son los locales y quieren meter presión. Les ayudó en el primer partido y ahora también. Pero hay una cuestión inhumana. Una bandita que te está golpeando los tambores y el bombo cuatro horas es inhumano”, agregó KenoTrotamundos.